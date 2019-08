Caballero: "Este Marisquiño es un éxito extraordinario y el de mayor afluencia"

La segunda jornada de O Marisquiño acogió las semifinales de skateboarding donde las competidoras femeninas ofrecieron un espectáculo increíble demostrando gran maestría sobre las tablas. La presencia de mujeres en el festival comenzó siendo escasa y se ha doblado en los últimos años, siendo clara mayoría en disciplinas como el breakdance.

Los asistentes que acudieron en la mañana de ayer al gran evento de cultura urbana de O Marisquiño pudieron disfrutar del espectáculo que ofrecieron las deportistas femeninas en esta nueva edición del festival. Mujeres de todas las edades saltaron a la pista de skateboarding, instalada en el Muelle de Transatlánticos, deslizándose con sus tablas y ofreciendo a todos los presentes una gran exhibición de saltos y trucos imposibles para la mayoría de los mortales.

La primera modalidad que inauguró las competencias femeninas en la mañana de la jornada de ayer fue la semifinal de la Woman Street Qualifiers, prueba puntuable para la World Cup Skateboarding 2019. La exhibición arrancó pasadas las 12.00 horas con el sol luciendo de pleno sobre el skatepark. En la competición clasificatoria de este año participaban un total de trece patinadoras, siendo muchas de ellas figuras internacionales. Finalmente han sido 8 las clasificadas para la final que se celebra hoy a las 13.00 horas.

La patinadora argentina Melisa Ruiz, quien participaba por primera vez en O Marisquiño, se alzó con el primer puesto en la clasificación para la final. "Ha sido muy lindo compartir la pista con chicas que no conozco, es la primera vez que coincido con muchas de ellas. Hoy solo hemos hecho pruebas para clasificatorias pero para mí ya está siendo una experiencia increíble", afirmaba al término de su exhibición. Su compatriota, Aldana Bertran, quien recorre el mundo encima de su tabla conquistando los mejores campeonatos de skate, quedó en tercera posición en la semifinal. "Las sensaciones en la primera jornada han sido increíbles. También el ambiente. Es la primera vez que estoy en este festival y alucino con que la gente que hay y los skaters y con que haya tantos deportes; creo que hay muy buena energía", destaca Aldana.

La tercera clasificada en la mañana de ayer en la categoría de Woman Street fue la catalana Mar Barrera, quien no se mostraba muy satisfecha minutos después de concluir su prueba. "He empezado muy cansada y siento que no lo he dado todo en la pista. Me sentía pesada encima del skate. Puede que tenga algo de culpa el bufé libre del hotel", confesaba entre risas.

Más mujeres en las pistas

En el año previo a que el skate se estrene como deporte olímpico en los Juegos de Tokio 2020, se puede afirmar que esta disciplina ya ha sido totalmente conquistada por el género femenino. Desde la organización de O Marisquiño afirman que "ha habido un salto exponencial en estos últimos cinco años de la participación femenina en las distintas disciplinas". Un claro ejemplo es la modalidad de breakdance, donde las mujeres participantes superan por amplia mayoría a lo hombres.