Miguel Guerrero 'Carolo': "Soy el único gallego del Dirt Jump, así que quiero dejar el listón alto"

"Yo soy vigués y llevo viniendo a O Marisquiño desde 2011 y participando desde 2015. Todos los años la competencia es diferente y hasta el peor puede tener un as en la manga. Este año somos 4 españoles, el pasado éramos solo 2; pero yo soy el único gallero así que quiero dejar el listón alto.

La competición ya debería haber empezado pero hace mucho viento y si nos arrastra podríamos hacernos mucho daño. Es peligroso. En esta primera fase está complicado, pero el sábado si no llueve y no hace aire, yo creo que sí podremos entrenar. El año pasado, de hecho, se canceló la final por el temporal y no pude realizar el salto que quería y quedé 9º, que no está mal pero... sé que si hubiese hecho la ronda que quería hubiese mejorado la posición. Este año vengo mucho mejor preparado y con mejores trucos desde el principio. No sé si empezaré con saltos arriesgados desde el principio o me reservaré solo para la final.

Este año voy a realizar la prueba nueva del Best Trick. Es una bajada muy grande a la que es normal que muchos compañeros le teman, y además por las quemaduras del airbag gigante es importante saltar con camiseta de manga larga. Pero no me importa, a mí eso me da emoción".