"Feijóo exige que los ministros le avisen; será por lo que él me avisa a mí"

Caballero respondió ayer a las críticas del presidente Alberto Núñez Feijóo sobre la ausencia de representantes de la Xunta en las últimas visitas de ministros a Galicia. El regidor ironizó con el hecho de que "Feijóo exige que los ministros le avisen" de las visitas. "Será por lo que él me avisa a mí", anotó antes de denunciar que el gobierno vigués no ha sido invitado a actos como la presentación de la Ciudad de la Justicia o del centro de salud de Bouzas. "El que lleva 10 años faltando al respeto institucional exige al Gobierno lo que él no hace", zanja.