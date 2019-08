"No se deben permitir los conciertos de música profana en una iglesia, ni cobrar entrada"

-¿La música litúrgica se ha sabido adaptar a los nuevos tiempos?

-Musicalmente, la Iglesia habla de respeto a la tradición. Si llevamos cantando quince siglos el gregoriano, no es momento de decir que está desfasado. No es necesario cantarlo todos los días, pero es bueno mantener en el repertorio algún himno; no olvidarlo. Los textos nos vienen dados y no hay que inventarse nada, pero en la música si podemos ser creativos. Pero tiene que ser siempre un lenguaje musical acorde. La música dodecafónica o reguetón, por muy culta o simple que sea, no nos ayuda a vivir lo que vamos a celebrar.

-El 22 de julio, Carlos Núñez ofreció un concierto en la Concatedral de Vigo. ¿Qué le parece la incursión de la música profana en lugares de culto religioso?

-La norma es muy clara. Los conciertos de música profana no se deben permitir en las iglesias. Para ello tienen que darse circunstancias muy excepcionales. Por ejemplo, que en ese pueblo no exista un auditorio, pero no es el caso de Vigo. Tampoco se puede cobrar por un concierto en una iglesia. La institución en esto es bastante clara, para que todos, incluso aquellos que no tienen dinero, puedan ir a una actividad de estas características dentro de una iglesia.