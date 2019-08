Caballero tacha el centro de Bouzas de "mini" y urge el proyecto inicial

El alcalde, Abel Caballero, tachó ayer de "minicentro de salud" la infraestructura que la Xunta proyecta levantar en Bouzas y que el jueves el propio conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuíña, se encargó de presentar a los vecinos. El primer edil reclama a la administración autonómica que retome el diseño inicial, que se había planteado con mayores dimensiones.

Caballero criticó el "cinismo" de la Xunta por presentar el proyecto "11 años tarde" -el Concello cedió el suelo en 2008- y con la mitad de superficie que la prevista en un inicio. El alcalde reclama a San Caetano que abandone su pretensión de hacer un centro con seis médicos y sin pediatra y recupere la idea "del gobierno de Touriño" de una infraestructura sanitaria dotada con una docena de médicos, un pediatra y una trabajadora social.

Caballero advirtió que si se construye el centro con las dimensiones que acaba de presentar Sanidade, "la mitad de la población de Bouzas" se verá obligada a seguir en otro ambulatorio, "a 4 kilómetros de su casa". Desde la Xunta insisten sin embargo en que el proyecto que exige Caballero es "inviable", ya que las dimensiones previstas no se adaptaban al PEPRI, y reiteran que el centro de salud proyectado por la consellería se ajusta a la población que va a atender.

"Nos habían dicho que iba a haber 12 consultas y un pediatra y se quedó en seis y sin pediatra. Por lo tanto, un minicentro de salud", censura Caballero, quien cuestiona que en Bouzas no haya niños suficientes para disponer de un especialista. "Claro que hay un número de niños suficiente. Y aunque no lo hubiera, pediatra tiene que haber. Entienden esto en términos mercantiles y la salud no tiene precio, y la de los niños de ningún modo", insistió el alcalde olívico, quien tachó de "operación política de imagen" la actuación de la Xunta de Galicia: "Lo presentan once años tarde y van a dedicarle en términos de dinero prácticamente lo mismo que a comprar el suelo, que nos costó más de 800.000 euros". El primer edil acusó al Gobierno autónomico de "mentir sin parar" y exige "retomar el proyecto original".