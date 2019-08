Vigo celebra su séptima Noite Branca con más actividades culturales que nunca

El Concello creó hace siete años la Noite Branca con el objetivo de demostrar la "intensa vida cultural" y poner en valor el patrimonio cultural de la ciudad, así como la Red de Museos y Exposiciones del Concello de Vigo, ofreciendo al público una noche en la que los centros de cultura de la ciudad permaneciesen abiertos hasta las 2 de la mañana.

En la Noite Branca participan museos de toda la ciudad como el "Quiñones de León" de Castrelos, el Verbum-Casa das Palabras, el MARCO, la Pinacoteca "Francisco Fernández del Riego", la Casa Galega da Cultura, la Casa das Artes, los yacimientos arqueológicos de O Castro y el Centro de Interpretación del Mundo Romano de Toralla, el Museo do Mar de Galicia, Salinae y el museo Naturnova, que hasta el momento ha permanecido cerrado al público durante el verano y cuya entrada será completamente gratuita.

Pero no todos los museos participantes tienen los mismos horarios de clausura. Los usuarios deberán tener en cuenta que el Museo Naturnova y los Yacimientos Arqueológicos de O Castro serán los primeros en cerrar (23.00 h.); seguidos del Museo do Mar y Salinae (00.00 h.), y el Liste-Etnográfico, solo una hora después. No obstante, el resto de museos y yacimientos sí permanecerán abiertos hasta la hora límite de las 2 de la madrugada.

Algo más que museos

Sin embargo, en esta Noite Branca de la cultura viguesa va a brillar algo más que el patrimonio pictórico y escultórico vigués que albergan los museos. Los asistentes podrán gozar de hasta 11 conciertos (el duodécimo, que iba a interpretar la Orquesta Clásica se ha aplazado hasta el domingo por el mal tiempo previsto), así como actuaciones musicales callejeras cercanas a Praza Princesa, al museo MARCO y a rúa do Príncipe y 12 puntos de actividades y talleres.

Los conciertos se celebrarán desde las 20.30 h. en la Casa das Artes, donde tocará Mundo Prestigio, y hasta las 23.00 h. en el Verbum, con la música de Two in the mirror.

Además el Concello se ha encargado de organizar más de 40 visitas a los museos y los yacimientos para que los asistentes los conozcan bien. Aunque son gratuitas, muchas de ellas requieren reserva previa pues deben hacer en grupos de 4 o 5 personas.

En cuanto a los talleres, los habrá para todas las edades y están programados entre las 20.00 h y las 22.00 h. de la noche para que pequeños y mayores puedan acudir sin excusa alguna y participar.