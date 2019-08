Tres semanas de montaje y 9 días para desalojar As Avenidas

La metrópolis 'urbana' creada a lo largo y ancho de los 150.000 m2 de As Avenidas es fruto de semanas de trabajo y planificación al tratarse de un recinto abierto. Si esto lo convierte en una ventaja de cara a la promoción del mismo, para el montaje y diseño le añade complejidad. "Muchos festivales acuden a un descampado y acotan una zona en la que trabajan, nosotros no. Tenemos que estar pendientes de no interferir en los cruceros, el tráfico del Puerto, la entrada y salida de camiones...", precisaba Xenia Gaia.