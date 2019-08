Duque llama en Vigo "a la sensatez" para "llegar a acuerdos" y formar Gobierno

El ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, ha visitado Vigo esta mañana para pasar revista al buque oceanográfico Samiento de Gamboa, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Tras un recorrido por el barco, Duque apeló "a la sensatez" para "llegar a los acuerdos suficientes" que permitan formar Gobierno. "Espero que la sensatez impere. El ciclo democrático tiene que continuar, hubo elecciones y un ganador", ha explicado.



Duque hizo estas declaraciones ante los medios tras una visita al buque, que partirá hacia una misión en la que testarán nuevos equipos de minería submarina más respetuosos con el medio ambiente. "Toda la información se dirige a la ONU para luego poner unas reglas de conservación y así explotar las riquezas del mar de forma sostenible", ha indicado.





Por otro lado, el ministro también hizo una valoración sobre inversiones en ladel CSIC. Tal y como adelantó FARO , la intención del Gobierno pasa por construir una unidad que sustituya al García del Cid. "Teníamos un plan plasmado en los presupuestos y los señores del Parlamento no nos lo aprobaron, no hubo suerte", ha resumido Duque, que también ha comentado que se podría construir también otra unidad que sustituya al Hespérides.Por otra parte, Pedro Duque también ha dejado una anécdota en su visita a Vigo. Y es que a preguntas de este medio, el astronauta, tal y como aseguró en su momento el alcalde. "Desde el espacio las luces de España son más potentes y si se ponen luces adicionales se tendrán que poder ver", ha comentado.Eso sí, el ministro también ha aprovechado para hacer una pequeña crítica: "Ahora bien, ya podríamos tener cuidado y apuntar las luces hacia abajo y no hacia arriba.".