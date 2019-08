David Bisbal vence a la lluvia en el último concierto de Castrelos

Castrelos vivió este jueves uno de los pocos milagros que produce la industria musical. Pese al parte metereológico, que amenazaba con la cancelación del concierto de David Bisbal en Vigo, miles de incondicionales acudieron en tropa al auditorio para ver actuar a su estrella, eso sí cubiertos con chubasqueros y paraguas como en un día de invierno.

El barro y las gradas empapadas de Castrelos no fueron un impedimento para que los fans del almeriense sellasen su lealtad con el cantante. Él, de 40 años y porte chicarrona, salió de un salto al escenario y cautivó al público con Quien me iba a decir. Su buen humor y el acento andaluz lo trasladaron a una atmósfera de verbena. "¡Vaya tierra bonita que tenéis, muchachos! Ya sabéis que sois culpables, culpables de vivir en una tierra tan bonita", comentó nada más empezar el que ha sido el concierto qu marca su regreso a Vigo nueve años después. Las nubes no ocultaron su estela.

Las fotos del concierto de David Bisbal en Vigo // MARTA G. BREA

De hecho, David Bisbal ya había ido calentando el ambiente de su concierto en Castrelos publicando en su cuenta de Instagram una serie de vídeos en los que, casi minuto a minuto, informaba de sus pasos por la ciudad olívica. Desde su comida en el Restaurante Mauro de San Adrián de Cobres con un vídeo ante la ría de Vigo grabado desde el pantalán del puerto hasta el regreso a la habitación de su hotel para prepararse para la noche en la que vencería a los pronósticos de la meteorología y desplegaba su energía sobre el escenario del auditorio al aire libre.

Es posible que la empanada y el pulpo que ha probado en su viaje a Vigo le ayudasen a que una de sus peticiones se hiciese realidad, la de dejar de llover. "Va a dejar de llover a las once de la noche", comentaba en una de las publicaciones que realizó en la red social. No se cumplió del todo porque los paraguas y los chubasqueros formaban parte del paisaje, pero sí que las fuertes lluvias registradas durantetodo el día en la ciudad se calmasen y se convirtieran en una más llevadera poalla.

La invitación de Abel Caballero al alcalde de Nueva York en Castrelos // MARTA G. BREA

El que no faltó a su cita con Castrelos fue Abel Caballero que, como en cada concierto del verano, ejerció de presentador. En su habitual discurso al público presente, el alcalde de Vigo volvió a hablar en inglés para dirigirse a Bill De Blasio, regidor de Nueva York, para enviarle una invitación: "Voy a dirigirme yo mismo al alcalde de Nueva York para invitarle a venir y disfrutar de los conciertos de Castrelos", le dijo al máximo mandatario de la ciudad norteamericana.

Con el concierto de David Bisbal se cierra la programación 2019 en Castrelos. Han sido ocho citas que empezaban el 17 de Julio con Lauryn Hill y que remataban este 8 de agosto con el cantante de Almería. Tom Jones; Fangoria; Rick Astley; Roger Hodgson; Thirty Seconds to Mars y Vetusta Morla han pisado el escenario del auditorio este año. Todos, excepto el del autor de Never Gonna Give You Up, con las entradas de la zona de pago vendidas.