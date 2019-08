David Bisbal vence a la lluvia en Castrelos

Castrelos vivió este jueves uno de los pocos milagros que produce la industria musical. Pese al parte metereológico, que amenazaba la cancelación del concierto de David Bisbal en Vigo, cientos de incondicionales acudieron en tropa al auditorio para ver actuar a su estrella, eso sí cubiertos con chubasqueros y paraguas como en un día de invierno.

El barro y las gradas empapadas no fueron un impedimento para que los fans del almeriense sellasen su lealtad con el almeriense. Él, de 40 años y porte chicarrona, salió de un salto al escenario y cautivó al público con "Quien me iba a decir". Su buen humor y el acento andaluz lo trasladaron a una atmósfera de verbena. "¡Vaya tierra bonita que tenéis, muchachos! Ya sabéis que sois culpables, culpables de vivir en una tierra tan bonita". Las nubes no ocultaron su estela.