La falta de resultados afianza la hipótesis de que el ahogamiento de Samil fue falsa alerta

Tras tres días de búsqueda sin resultados y ante la ausencia de denuncia de desaparición, se afianza la hipótesis de que el aviso de un ahogamiento en la playa de Samil fue falsa alerta. Ayer ya no estuvieron los buzos, pero se mantuvieron los rastreos con la presencia, entre otros medios, de la patrullera de la Guardia Civil y Protección Civil.

Fue un joven el que avisó de que el domingo por la tarde vio sumergirse en el agua a otro chico sin que saliese a la superficie. Eso motivó el intenso operativo por mar y aire esa jornada. Al día siguiente lunes se incorporaran a los numeroso medios desplegados los buzos del grupo Geas de la Guardia Civil. Ayer la búsqueda había bajado de intensidad en cuanto a servicios actuantes, pero se mantenía por cautela.

Lo que se baraja ahora es que en realidad no hubo ningún ahogamiento, quizás porque el alertante tuvo una impresión equivocada o porque el joven al que vio sumergirse pudo salir del agua sin ser consciente de que el operativo que se desplegó era por él. Lo cierto es que no hay denuncia de desaparición y aquel día no quedó ninguna toalla o prendas en la arena que evidenciasen que alguien no salió del agua.