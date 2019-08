La Xunta "agilizará" la venta del nuevo edificio de Down Vigo a Zona Franca para su rehabilitación

Corina Porro, con la directiva de Down Vigo. // FdV

En la reunión mantenida ayer con la directiva de la asociación Down Vigo, la presidenta del Consorcio del Casco Vello y delegada de la Xunta en la ciudad, Corina Porro, se comprometió a agilizar los trámites de la solicitud de compra por parte de Zona Franca de una edificación en el barrio histórico (concretamente, situado en la calle Real) para que sea rehabilitada y sea en un futuro la sede de Down Vigo. El Consorcio del Casco Vello, participado en un 90% por la Xunta y en un 10 por el Ayuntamiento, llevará a su próximo Consello de Administración la resolución del contrato de cesión del derecho de superficie que Down Vigo tiene sobre el inmueble por cuarenta años, un trámite necesario antes de la cesión del inmueble a Zona Franca, que invertirá alrededor de un millón de euros en la rehabilitación.

Corina Porro manifestó su disposición a iniciar "de inmediato" los trámites para realizar la operación de venta a Zona Franca. En este caso, insistió en que al igual que se vendieron inmuebles a otras administraciones, "no le vemos problema a esta operación que propone Zona Franca".

El alcalde, Abel Caballero, reclamó por su parte que la cesión sea "gratuita e "inmediata". El regidor explica que, tras "muchos meses esperando" sin tener noticias de la Xunta sobre la petición de adquirir este inmueble, ahora Zona Franca ha reconsiderado su posición y, en lugar de comprar el edificio para rehabilitarlo y ponerlo a disposición de la asociación Down Vigo, reclama que le sea cedido de forma gratuita.

Abel Caballero solicita al Consorcio del Casco Vello que aplique el mismo criterio que siguió cuando cedió gratis parcelas a la Xunta de Galicia para construir el albergue de peregrinos y a la Universidad de Vigo para su edificio en el Berbés.