Caballero pide a Feijóo siete actuaciones "inmediatas" antes de empezar a dialogar

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ya conoce las demandas del Concello de Vigo que deberá atender para abrir una etapa de diálogo y colaboración después de cuatro años de relaciones prácticamente rotas. El alcalde, Abel Caballero, remitió ayer una carta a Feijóo en la que enumera unas demandas para que el gobierno autonómico salde lo que el regidor considera una "deuda histórica" con la ciudad. En total, el alcalde le transmitió 31 peticiones, siete de las cuales deberían atenderse "de forma inmediata" para comenzar a dialogar. Caballero destaca que para estas siete reclamaciones urgentes, además, no es necesaria una partida presupuestaria.

Entre ellas destaca una petición que el alcalde ha reiterado en los últimos tiempos: que la Xunta retire su candidatura Illas Cíes-Parque Nacional das Illas Atlánticas a Patrimonio de la Humanidad de la Unesco, al considerar que nació con el único objetivo de "perjudicar la candidatura en la que Vigo lleva trabajando cinco años para que las Cíes sean Patrimonio de la Humanidad".

Caballero también solicita el fin de la ley que obliga al Concello a financiar una parte de varios centros de día y escuelas infantiles en la ciudad, pero que son de titularidad autonómica; la eliminación de la tasa de 655.000 euros por el uso del embalse de Eiras o una reforma que exima al municipio de tener que sufragar los trayectos en autobús urbano a personas que no están empadronadas en la ciudad olívica. En este sentido, pide a la Xunta que retire el recurso contencioso administrativo contra la constitución del Área Metropolitana de Vigo. El regidor también solicita a la administración autonómica que permita al Ayuntamiento aplicar la ley 3/2016, la conocida como Ley Vigo, para ejecutar los proyectos del pabellón de Matamá y del acceso al colegio Párroco don Camilo, al considerar que están paralizadas por razones "exclusivamente políticas". Además, reclama a la Xunta que ponga fin a "los impedimentos" para la instalación de las rampas mecánicas en Gran Vía.

La respuesta autonómica a estas peticiones, las que Caballero considera que se deben cumplir de forma inmediata, no se hizo esperar. Y llegó por boca de la delegada de la Xunta en la ciudad, Corina Porro, que considera que "la imposición y los condicionantes no son la mejor manera de comenzar y son un obstáculo" para comenzar esa posible etapa de consenso y diálogo. Porro, a la que Caballero no considera una interlocutora válida al considerar que quien tiene que responder a sus peticiones es Feijóo, contestó una a una a esas reclamaciones "urgentes" del gobierno de Vigo y considera que algunas de ellas se deben resolver "en una mesa técnica, mientras que las otras deben ser fruto del diálogo".

Así, sobre las candidaturas de Cíes a Patrimonio de la Humanidad, Porro apuntó que la de la Xunta "es la única registrada en la Unesco", por lo que solicitar su eliminación "es perjudicial para la consecución de este objetivo". Respecto a las críticas del alcalde al sistema de cofinanciamiento de los centros de día y escuelas infantiles, por el que el Concello tiene que sufragar varios de ellos, considera que es más favorable que el anterior.

Otro de los puntos conflictivos es el transporte metropolitano. Corina Porro hizo referencia a la sentencia que anuló el requisito de empadronamiento para obtener la Pass Vigo. Recordó que la legislación estatal de 1987 recoge que los transportes regulares son un servicio público que puede ser utilizado "sin discriminación por cualquier persona que lo desee".

Después de estas respuestas de la delegada de la Xunta en Vigo, el Concello considera que Corina Porro "vuelve a defender las tesis de Feijóo en vez de ponerse del lado de la ciudad".

Pero además de esas siete reclamaciones iniciales, Caballero le remitió a Alberto Núñez Feijóo un listado con obras e inversiones pendientes de la Xunta en Vigo. A nivel sanitario, solicita mejoras en las infraestructuras del Hospital Meixoeiro, convertir el parking privado en el Álvaro Cunqueiro en gratuito o la licitación inmediata de las obras del centro de salud de Bouzas en su proyecto inicial. Por otro lado, el alcalde solicita que la administración autonómica financie la construcción del nuevo estadio de Balaídos, aportando las mismas cantidades que el Concello y la Diputación de Pontevedra. También solicita a Feijóo la humanización y las mejoras en las carreteras de titularidad autonómica, la firma del convenio para la construcción de un instituto en Navia o que asuma con urgencia la construcción de suelo industrial en la ciudad olívica, entre otras reclamaciones.