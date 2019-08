Aparecen carteles en los comercios contra el túnel de Porta do Sol

La asociación de vecinos y comerciantes contra la modificación de Porta do Sol ha vuelto a manifestarse, esta vez con carteles colocados a la vista de todos bajo el lema "Sí á peonalización do centro de Vigo; non ao túnel subterráneo baixo o casco histórico". Además están movilizando a la ciudadanía a través de las redes sociales y recogen firmas online para que se revise o cancele el túnel y se sustituya por un corte de tráfico entre Porta do Sol y Alfonso XII.