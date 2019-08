La sorpresa que Xoel López y Vetusta Morla tenían reservada para Vigo

Si una palabra puede definir la visita de Vetusta Morla a Galicia para su concierto en Vigo es el de 'sorpresa' y, la noche en la que el grupo más emblemático del indie en España encabeza el cartel de un minifestival con los gallegos Xoel López y Furious Monkey House no iba a ser menos. Si hace dos días ofrecían en El Náutico de San Vicente un concierto sorpresa, en Castrelos han vuelto a repetir la fórmula, pero con diferentes protagonistas.



No ha sido un concierto completo de Vetusta Morla -el suyo estaba programado para las 22:40 horas- sino una colaboración. El coprotagonista, su telonero, Xoel López. Él y Juan Pedro Martín Pucho se han subido al escenario de Castrelos para cantar juntos un canción de la era en la que el gallego todavía se llamaba Deluxe, aunque ya cantaba en español. El tema: El Amor Valiente.



La colaboración, que se ha materializado en el tramo final del concierto de Xoel López, ha sorprendido al público vigués, que a esas horas ya llenaba tanto las gradas como la zona de pago del Auditiorio de Castrelos y ya había disfrutado del concierto de Furious Monkey House. Como no podía ser menos, el momento ha salto rápidamente a las redes sociales, donde ha quedado el instante desde diferentes perspectivas.





De Madrid al templo vigués

La "sorpresa" de Xoel López y Vetusta Morla no es, exactamente, nueva. Ya en diciembre de 2018, cuando los madrileños celebraron en el Wizink Center de Madrid el vigésimo aniversario de su primer concierto como banda y el décimo de la publicación de su primer disco Un Día en el Mundo, compartieron escenario e interpretaron la misma canción: El Amor Valiente, un tema incluído en el disco Fin de un Viaje Infinito del gallego.