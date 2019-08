Porro suscribe la oferta de colaboración de Caballero: "Cuando quiera, aquí estoy"

El mensaje de cooperación con la Xunta enviado por Abel Caballero durante la celebración del Día de Galicia ya tiene una primera respuesta por parte de la delegada autonómica en la ciudad. Corina Porro inclina la balanza hacia el sí. Se abre a explorar esa colaboración. "Cuando quiera y donde quiera, aquí estoy". La reacción de la principal representante del Gobierno autonómico en la capital llega después de que el pasado martes el alcalde invitara al ejecutivo de Alberto Núñez Feijóo a abrir un nuevo "escenario de acuerdos, evidencias y cumplimientos" que interrumpa los choques frecuentes entre ambas administraciones.

Porro ve con buenos ojos el estreno de ese capítulo. Es más, reivindica que ya abogó por la colaboración "desde el minuto cero", nada más asumir el cargo de delegada de la Xunta en el área, mediante una ceremonia a la que, recuerda, no asistió el alcalde. "Lo único que tenemos que hacer es relajar esta historia que está abanderando -en referencia a Caballero- de estar culpando a otras administraciones. Tenemos que trabajar por la misma causa. Y la misma causa es Vigo", explica. Con aclaración incluida: "No tengo ni con el alcalde ni con nadie el hacha de guerra levantada, al contrario, deseo trabajar por el bien de la ciudad".

Ya antes de convertirse en delegada, cuando el pasado mes de junio asumió las riendas de la gestora del PP local, Porro ha aprovechado sus apariciones en público para incidir en la necesidad de un nuevo clima más dialogante con el Ayuntamiento si eso redunda en los intereses de la ciudad. "No creo en el trabajo desde la confrontación, sé que la otra parte sí, pero creo en la colaboración", destacó en su última entrevista con este diario.

Y ese discurso no ha variado, dice. "Estoy con lo mismo desde el primer día, trabajar en la misma dirección". Pese a considerar que el discurso de Caballero en Castrelos dejó "una serie de reproches impresentables" sobre la actuación de la Xunta en Vigo, la popular coincide en el llamamiento al consenso y hasta rebaja la novedad de la propuesta, reclamando para sí su autenticidad: "No me sorprendió nada; estoy a acostumbrada a que copie todo lo que digo", descarga. Sin embargo, reclama "no dar problemas a los ciudadanos" y sí "coordinarnos entre todas las administraciones" para tratar de prestar los mejores servicios a los vigueses.

Tampoco le importa -recalca- que los potenciales réditos políticos de la colaboración puedan recaer sobre el jefe del gobierno local. "Como si quiere ponerse la medalla de que fue él quien puso la idea, me da igual, lo que quiero es coordinación". Para empezar, la responsable autonómica se remite a la carta enviada a Praza do Rei para celebrar una ruenión bilateral con Caballero. La propuesta, hasta el momento, no ha fructificado, como tampoco se han reunido el regidor y Feijóo dentro de la ronda de vis a vis convocada por el presidente gallego con los alcaldes de las grandes ciudades. Aún así, Porro no tira la toalla. "Lo unico que tiene que hacer -resume- es darme una cita y empezar a trabajar juntos".

De momento, la propuesta de Caballero no ha recibido contestación por parte de Feijóo. Hoy, día en que se reúne el Consello de la Xunta en Santiago, el presidente podrá valorar el ofrecimiento.