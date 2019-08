Emilio Fernández Suárez: "Hay que reforzar Torrecedeira, pero salpicar edificios por la ciudad no parece lo ideal"

Su visión de la Universidad tras el primer año de gobierno de Reigosa "no es catastrofista" y defiende la solvencia económica de la institución. Pero sí se muestra crítico con la falta de debate y de planificación en temas "de gran calado" como las nuevas titulaciones o la posibilidad de implantar facultades en la ciudad.

-¿Cómo valora el acuerdo de contrapartidas por Robótica alcanzado entre rectores y Xunta?

-No sabíamos nada, nos hemos enterado por la prensa. No tenemos nada en contra de los títulos acordados para Vigo, que en principio suenan bien, pero sí de las formas. Nos consta que hay decanos implicados que lo desconocían ¿En qué estudios se han basado para elegir unos sí y otros no? Una negociación no tiene por qué retransmitirse en directo pero hablamos de algo tan importante como el mapa de titulaciones. Se ha hecho una negociación oscura y cuando el debate no se amplía a toda la comunidad entran las dudas de si las elecciones se hacen por proximidad al equipo de gobierno. Y también tengo la percepción de que tenemos una capacidad de influencia menor. La Xunta nos ha quitado una doble titulación en Ourense, que es verdad que tenía números bajos, y está en duda que el máster de Aeronáutica sea una titulación exclusiva.

-Reigosa quiere impartir titulaciones en Vigo e incluso se plantea edificios nuevos además de los juzgados.

-Me sorprende que un equipo que ha hecho bandera del no al ladrillo tenga como objetivo contar con más edificios. Y, de nuevo, me preocupa ver propuestas sin estudios detrás. Primero hay que tener una estrategia global y después poner los instrumentos. Estamos tomando decisiones parciales con la esperanza de que se conecten entre ellas. Desconozco si se quieren impartir en Vigo titulaciones que ya tenemos o nuevas. Pero dar marcha atrás con estas decisiones es imposible. Hay que reforzar el campus histórico de Torrecedeira sí, pero sobre él. Salpicar edificios por la ciudad no parece lo ideal. Me opuse a que en la ETEA hubiese una facultad porque en una universidad debe haber interacción entre sus componentes. Tenemos que tener más conexión con la ciudad, pero se diseñó un edifico en O Berbés para eso, explotémoslo.

-Queda claro que quedarse sin sede en Vigo fue una decisión errónea.

-Es un error no estar en Vigo, pero ¿cuál es el objetivo? ¿Trasladar la Universidad a la ciudad en un proceso a medio y largo plazo? ¿Tener profesores bajando y subiendo como ocurre en Industriales? Ya tenemos dos campus en Vigo y otros dos en Pontevedra y Ourense. Y cuantos más se creen más compleja será la gestión. Tampoco hay dinero para tener equipamientos del máximo nivel en todas partes.

-En el último Claustro reprochó precisamente al equipo de gobierno su falta de estrategia.

-El primer punto de nuestro programa era hacer un plan estratégico antes de tomar decisiones porque teníamos que saber hacia dónde iba la Universidad. Y H2040 hizo un programa para ganar las elecciones con las cosas que la gente quería escuchar. Por cierto, nunca dijimos que pagar las 'extra' fuese ilegal. Es legítimo, pero tiene un coste que nosotros no contemplábamos. Ellos consiguieron incrementar el capítulo 1 a costa de recortar un 15% el presupuesto de todas las facultades. Y esto no figuraba en su programa. Este año no se compran libros. Ante la queja, van a ser flexibles en algunos ámbitos pero en ciencias no hay libros. Hay cosas que no decían y otras que simplemente no podían hacer como eliminar el programa Docentia o incorporarnos inmediatamente a Feuga. Y el argumento de que no tenían toda la información no es asumible. Si te presentas debes tenerla y, si no es así, no prometas lo que a lo mejor no puedes cumplir.

-¿Cree que conseguirán los fondos para incrementar en 1,7 millones sus políticas de personal en 2020?

-Si se negocia de forma que no haya que retraer ese dinero del resto de capítulos lo apoyaremos. Si se van recortar aún más los presupuestos de los centros, no. Gobernar es priorizar y ahí no engañaron, pero faltaba la segunda parte.

-La CIG advierte de un déficit de 6 millones y el vicegerente de Economía ha dimitido por no estar de acuerdo con la gestión.

-Estoy absolutamente de acuerdo con el rector en que esta universidad es solvente y ha estado gestionada de manera sensata por todos los equipos, también por el actual. Como él ha explicado, no son déficits reales y, cuanta más capacidad de incorporar fondos externos tienes, más sometido a ellos vas a estar. En cuanto a la dimisión ya es la segunda, tras la del vicerrector de Internacionalización. Si aceptas un cargo de confianza la salida tiene que ser discreta. No tengo ninguna duda de que la gestión es correcta, pero al decir que te vas porque no estás de acuerdo y nada más generas una incertidumbre que no es buena.

-Ha criticado que hay más claustros pero poca negociación.

-Hay más claustros que nunca, otra cosa es el contenido. Ha habido uno para elegir miembros de una comisión y en cambio no para debatir las nuevas titulaciones. La normativa de profesorado fue un caso claro de falta de negociación. El modelo de promoción basado en la antigüedad no nos gusta y además con la nueva política se incrementa el desequilibrio entre ámbitos. En los próximos 2 años, el científico y el tecnológico tendrán más del 80% de las plazas. Los sindicatos también votaron en contra. Enviamos un documento al rector pero nunca nos sentamos, esperábamos otra cosa.

-Reigosa va a pedir Medicina cuando el mapa se reabra en 2021.

-No es un tema nuevo, es una serpiente de verano recurrente. Reclamar Medicina implica no reclamar otras cosas y si estratégicamente decidimos hacer una apuesta fortísima por ella significará movilizar los recursos hacia ahí durante muchos años. ¿Es lo que queremos y lo que la sociedad demanda de esta universidad? Tenemos un centro de investigación biomédica muy bueno que hay que potenciar y un título en Ingeniería Biomédica que tiene mucho sentido porque está asociado a una escuela potentísima. Pero me pregunto si Medicina es nuestra aspiración en el caso de que tengamos las posibilidades y las condiciones para ello.

-El Concello apoya esta demanda.

-La Universidad debe tener una posición de conjunto y reflexionar muchísimo. En Ourense, el Concello quiere crear un centro de inteligencia artificial. Pero, ¿dónde está el estudio estratégico? La creación de blufs es algo frecuente en la historia de España. Los grandes centros de investigación nacen de un sustrato muy potente dentro del territorio y de un apoyo de arriba a abajo salvaje. ¿Vamos a hacerlo así o a inaugurar un edificio?

-¿Está de acuerdo con la denuncia del acuerdo con Ieside?

-Comparto con el rector el apoyo a la universidad pública y digo más. La privada, tal y como está concebida en España, puede ir en contra de la igualdad de oportunidades. Y esto ocurre. Por ejemplo, hay gente que estudia Medicina en centros privados sin tener las notas de corte de los públicos. Y otros con la misma nota o más que ellos no puede ver sus sueños realizados. La ley debe aplicarse y no se pueden duplicar titulaciones. Y no nos andemos con triquiñuelas, no se puede cambiar el nombre. El rector nos tiene a su lado. La posición debe ser muy clara y cuanto más amplia mejor.