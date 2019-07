Caballero ofrece "cooperación" a la Xunta si apoya "con hechos" el empuje de Vigo

"Nuestra oferta está ahí". Abel Caballero tendió ayer la mano a la Xunta. Sin desviarse del discurso crítico con el que alcalde suele despachar la acción del Gobierno autonómico en la ciudad, propuso abrir un nuevo capítulo en las relaciones bilaterales con San Caetano -habitualmente tirantes- e iniciar "una nueva etapa" basada en la "cooperación" y en los "avances". Eso sí, siempre y cuando el equipo de Alberto Núñez Feijóo reconozca "y se plasme en hechos" la "importancia" de la ciudad. "Los ciudadanos queremos un nuevo escenario de acuerdos, evidencias y cumplimientos. Y si así fuese lo celebraríamos y reconoceríamos", dejó caer el regidor.

El ofrecimiento para tender puentes se llevó a cabo en un escenario propicio. Decenas de personas y una amplia panoplia de representantes institucionales, económicos y sociales de la ciudad se citaron en los jardines del Pazo Quiñones de León para participar en el acto institucional del Día de Galicia. En esa escena, Caballero no desmereció el papel que desempeña la capital olívica como gran locomotora de la comunidad. "Seguiremos liderando una parte tan importante de Galicia", ahondó. "Porque sentimos Galicia, porque queremos a este país. Porque somos parte de su alma y de su esencia".

La interacción con la Xunta, no obstante, es bastante más trabada. El alcalde reseñó su modelo "compartido" de ciudad -que se vio refrendado en las urnas del 26-M y que escapa a "las fronteras de la política partidaria"- para instar a Santiago a que entienda el "mensaje de la ciudad", su "avance" y su "empuje". "No negaré nunca las mejoras, la estación de autobuses o la Ciudad de la Justicia -asumió- pero queremos que se inicie una nueva etapa en las relaciones con el Gobierno autonómico". La falta de cumplimiento en los compromisos con Vigo es la razón que adujo Caballero para no entrevistarse con Feijóo, dentro de la ronda de contactos del presidente gallego con los alcaldes de las grandes urbes.

Un mensaje similar dedicó a otras administraciones. Ahora que el mapa institucional de la ciudad funciona bien engrasado, con el tridente de Ayuntamiento, Zona Franca y Diputación, Caballero hizo hincapié en la disposición a llegar a acuerdos, "pero con lealtad, sin engaños por intereses electorales". Así, por ejemplo, hizo referencia a los "innegables avances" experimentados con la llegada de Pedro Sánchez al poder. Una huella que situó en el AVE, el estudio del abastecimiento de agua o la estación de Mayne. "Reconocemos i celebramos los innegables avances. Y si algo no fuese bien, lo diríamos", previno.

Nueva fase para la UVigo

La intervención del alcalde hizo un repaso por los asuntos estratégicos de la ciudad. Especial mención fue el proceso de acercamiento de la UVigo a la ciudad que exploran tanto la institución y el Concello. Precisamente ante Manuel Reigosa, el rector y encargado de leer el bando del Día de Galicia, Caballero indicó la necesidad de "alentar e implantar mayor presencia de estudiantes y profesorado en el ámbito urbano". "Llegó el momento", dijo. "Porque es estratégico para todo Vigo que seamos capaces de aunar voluntades y acercar la universidad a los ciudadanos. En la ETEA, en el centro de Vigo. Más sinergias, más interacción, más cooperación y más universidad".

Ese es uno de los retos. Pero hay más. El mismo día en que Zona Franca presentó sus presupuestos de más de 340 millones, el alcalde saludó el "ambicioso proyecto" puesto en marcha con el Consorcio para crear suelo industrial, una necesidad perentoria -también para competir con el otro lado de la raia- para "evitar la deslocalización de nuestras empresas y de nuestros puestos de trabajo". El tirón del naval y la pesca, el impulso a las políticas verdes, el turismo de "récord" y la candidatura de Cíes a Patrimonio de la Humanidad pespuntearon otras partes de la intervención de Caballero.

En el público estaban presentes buena parte de los mandos de las instituciones a las que interpeló. Escuchaban su equipo en Praza do Rei, la presidenta provincial, Carmela Silva; el delegado de Zona Franca, David Regades; la delegada de la Xunta, Corina Porro (que asistió de pie a las intervenciones tras llegar con retraso al acto); el obispo de la Diócesis de Tui-Vigo, monseñor Luis Quinteiro. quien tenía sentado a su lado a Gonzalo Caballero -"querido Gonzalo", le citó el alcalde al comienzo de su discurso-, el líder del PSdeG y candidato socialista a la Xunta. Además entre los invitados estaban representantes de la Universidad y el Valedor do Cidadán, Luis Espada.