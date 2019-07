30 Seconds to Mars llega a Castrelos, lo que debes saber de la banda liderada por Jared Leto

30 Seconds to mars. // Mario Anzuoni

30 Seconds to mars. // Mario Anzuoni

La banda 30 Seconds To Mars, liderada por Jared Leto, llega a Vigo el 1 de agosto, en los conciertos de Castrelos. Las entradas se agotaron en 2 horas y los fans hicieron colas desde la mañana temprano para conseguir una, con un precio de 8,50 euros. Aún así, si no has podido conseguirlas, Castrelos cuenta con una zona gratuita en su auditorio para poder disfrutarlo.

En el 2018 la banda entró en el libro Guiness de los récords por ser el grupo con mayores números de conciertos realizados en una misma gira, en total 311 en el último año.

El grupo de rock empezó a tener fama a mediados de la primera década de este siglo, cuando el emo estaba en auge.



Los inicios de la banda



30 Seconds to mars se fundó hace 21 años por el cantante, Jared Leto, y su hermano, Shannon, y ganó repercusión a partir de su segundo disco "A beautiful lie", título que también daba nombre a una de sus canciones más reconocidas, una denuncia de corte ambientalista.

En el año 2011 debido a lo agotadoras que eran sus giras se plantearon su retirada, pero desde entonces han publicado otros dos discos. Su primer contrato fue con Virgin Records en 1999 y en 2002 salía a la luz su primer trabajo de estudio.

Como Jared además de cantante es actor, el grupo suele acompañar sus singles con vídeos de alta calidad, dirigidos por el propio Leto. Como curiosidad, fueron el primer grupo en grabar un videoclip íntegramente en China y otro en el Círculo Polar Ártico.



Curiosidades del grupo y de los integrantes



Jared fue quién creó los logos de la banda, la cuál llama a sus fans Echelons, además les encanta que estos busquen dobles sentidos a sus canciones.

En The Kill aparece el número 6277, que en móviles antiguos que no tenían letra, eran los números que tenías que marcar para escribir Mars. Y, para otra de sus canciones, From Yesterday, se usaron más de 500 extras y toneladas de vestidos de época.

Los padres de Jared y Shannon se divorciaron cuando eran pequeños, su infancia no fue de las mejores ya que no tenían mucho dinero y estaban constantemente cambiando de ciudad, en una entrevista Jared dijo que "mudarse cada poco tiempo para el era lo normal". Otro dato interesante es que Leto es el apellido del novio de su madre, Carl Leto, que los adoptó.

Además de cantante, Jared Leto también es un gran actor. Su papel más complicado fue en "Requiem por un sueño", donde interpretaba a un adicto a la heroína. Adelgazó 28 kilos y decidió vivir un tiempo en la calle y perder el contacto con todos para ambientarse en el papel.



¿Qué conciertos faltan en Castrelos?



Después de 30 seconds to mars en Castrelos llega uno de los platos fuertes, el 2 de agosto Furious Monkey House + Xoel López + Vetusta Morla pisarán el escenario de Castrelos. Finalmente, David Bisbal cerrará el 8 de agosto estos conciertos.