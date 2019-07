Roger Hodgson, el antes y el después de "Supertramp" en Vigo

Nueva cita en los conciertos de Castrelos 2019. Hoy es el turno para Roger Hodgson, excantante de 'Supertramp', que se subirá al escenario vigués en el que será el sexto concierto del verano en Vigo.

Es la segunda visita en menos de tres años del cantante a la ciudad, en el 2017 actuó en el Auditorio Mar de Vigo ante un público más que entregado, con colaboración especial de Carlos Nuñez incluida.

Pero tampoco es su primera vez en Castrelos, en el año 2008 ya había llenado este escenario en un concierto en el que había repasado sus grandes éxitos, haciendo disfrutar a todos los presentes.

Su primer concierto con 12 años

Nadie puede negar lo basto de la trayectoría de Roger Hodgson. El cantante británico perteneció al famoso grupo Supertram, desde su formación en 1969 hasta 1983, pero su idilio con la música comenzo incluso antes.

El artista nació en Portsmouth, Hampshire, al sur de Inglaterra, el 21 de marzo de 1950. En 1962 su padre le dio su guitarra, y con doce años dio su primer concierto en Oxford, con canciones propias, a excepción de un tema de Cliff Richard. Entre sus favoritos siempre estuvieron The Beatles, Traffic y Steve Winwood.

Un anuncio fue el inicio de todo

En agosto de 1969 un anuncio en una revista impulsó de manera inimaginable su carrera. Hodgson contestó a un anuncio que vio en la revista Melody Maker, en la que se ofrecía como el mismo dijo "una auténtica oportunidad". Conoció y congenió con Richard Davies y acordaron formar un grupo que primero se llamaría Daddy y, posteriormente, cambiaría su nombre para adoptar aquel por el que ha sido internacionalmente conocido: Supertramp.

Además de Roger, al grupo se unieron el guitarrista Richard Palmer y el batería Bob Miller. El cuarteto debutó en el sello A&M Records con el LP "Supertramp".

Sus primeros discos no tuvieron muy buena acogida, en un principio pensaron en dejarlo ahí, pero tras reunirse Roger y Rick acordaron intentarlo una vez más, se acercaron a ritmos más melódicos y pop, alejándose así del rock y llamando más la atención del público.

Fue entonces cuando grabaron "Crime of the century", uno de los trabajos más conseguidos de la banda y que tiene algunos de sus mayores éxitos: "School", "Hide in your Shell", "Crime of the century", "Bloody well right" o "Dreamer".

Todo se acaba

Pero como muchas bandas todo tiene un fin, o una retirada como en este caso. Roger dejó el grupo para iniciar su carrera en solitario. La despedida se produjo en 1983 durante la promoción de su último disco, irónicamente llamado "Famous last words", y tocó "Don't leave me now", el último tema del disco como canción de despedida.

A partir de ahí, Hodgson grabó tres discos en solitario: "In the eye of the storm", "Hai hai" y "Open the door".

Aunque estos trabajos en solitario no han tenido la misma acogida que hace años, sus directos lo revalidan como el artista que es y sus conciertos reúnen tanto a nostálgicos de Supertramp como a seguidores de su trayectoria en solitario. El cantante deleita a su público con los éxitos del grupo y sus nuevos temas.

Castrelos no para



Pero los conciertos en Castrelos no terminan con la actuación de hoy de Roger Hodgson. 30 Seconds to mars tomará el relevo el 1 de agosto. Seguidos de uno de los conciertos más esperados, el 2 de agosto pisarán el escenario de Castrelos Furious Monkey House + Xoel López + Vetusta Morla y el 8 de agosto David Bisbal cerrará estos conciertos. Las entradas de pago están todas agotadas pero las gradas de Castrelos están disponibles para todo el que quiera acercarse a verlos.