Rick Astley en Vigo: cómo volver a la fama 30 años después

El cantante británico de música pop Rick Astley, que alcanzó la cima del éxito a finales de la década de los 80, protagonizará esta noche el quinto concierto de verano en el Auditorio de Castrelos. Esta será la primera vez que el artista actúe en Galicia. Un icono mundial de la música que traerá a Vigo la nostalgia de éxitos tan conocidos como Never Gonna Give You Up, además de presentar su último álbum de estudio: Beautiful life.

De este trabajo, Rick Astley ha compuesto cada canción, las ha interpretado y ha tocado varios de los instrumentos que suenan en los temas grabados. Todo un artista. "La gente piensa en mí como un tío de 21 años que canta 'Never gonna give you up' con un chubasquero en un vídeo cursi de los 80, eso nunca cambiará", dice el artista británico en una entrevista concedida a FARO. Las entradas del concierto tienen un precio de 8 euros en la zona de pago y será gratuito en la zona libre de acceso de Castrelos.

Richard Paul Astley nació el 6 de febrero de 1966 en Merseyside, Lancashire, en el norte de Inglaterra, una pequeña aldea minera. Era el menor de cuatro hijos y, al igual que a su madre, le encantaba la música. De pequeño cantaba en el coro de la iglesia local y, posteriormente, empezó a tocar en el grupo FBI como batería. Como muchos otros, grupos su recorrido comenzó en los bares y destacaban por ser una banda con repertorio propio.

Astley es un músico polifacético, toca batería, piano/teclados, guitarra y saxofón. Tras el abandono del cantante principal del grupo, Rick asume ese papel. Un año más tarde unos productores londinenses lo descubren y le proponen seguir su carrera en solitario, al principio se lo pensó, pero finalmente aceptó la propuesta.

Rick Astley en Vigo: de los tímidos inicios al éxito de masas



Los inicios de la carrera musical de Rick Astley están marcados por un cuadernillo. 'Becario' en un estudio de grabación, tomaba nota de lo que allí sucedía para aprender como funcionaba todo. Aprendizaje que le sirvió tiempo después para, sin ser consciente de las consecuencias, grabar un día de año nuevo la que será su canción bandera: Never gonna give you up

Fue un éxito rotundo nada más salir, alcanzó el número uno de las listas y allí se quedó durante 5 semanas. De hecho fue el mayor hit del año en Reino Unido. Su segundo sencillo, Whenever you need somebody fue número uno en siete países. Como consecunecia, Rick Astley consiguió colocar más de 15 millones de copias de su disco de debut en 1987, hecho que convirtió el disco en el más vendido del año.

Con ocho discos a sus espaldas y otros tantos recopilatorios, Rick Astley consiguió una nominación a los Grammy en 1989. Dos años después de su debut y de haber arrasado en las listas de éxitos de medio planeta.

Rickroll y una cerveza

Con una carrera musical llena de altibajos, un meme sacó a Rick Astley del cajón del olvido. Fue el viral que se popularizó con el nombre de Rickroll, una de las bromas que arrasan en Internet y que consistía en enlazar una información de supuesto interés con el vídeo del gran éxito del cantante británico.

De hecho, el fenómeno fue de tal magnitud que la propia plataforma de Youtube enlazó todos los vídeos de la sección 'Interesantes' al vídeo del británico. Algo que no pasó desapercibido para los productores de la película Rompe Ralph 2, la película basada en el mundo de los videojuegos y que incluyó en su banda sonora Never gonna give you up.

Además de cantante Rick Astley es también empresario y, como otros tantos famosos, tiene su propia marca de cerveza. Asociado con la cervecería danesa Mikeller, en 206 creó una pilsner afrutada porque, según el cantante, "disfruto de la cerveza con mis amigos y me encanta vender mi propia variedad".

Los conciertos de Castrelos que quedan

Roger Hodgson tomará el relevo de Rick Astley el 29 de julio, seguido de Thirty Seconds to Mars el 1 de agosto. El 2 de agosto es el turno de Furious Monkey House + Xoel López + Vetusta Morla y, por último, el encargado de cerrar los conciertos de Castrelos será David Bisbal, el 8 de agosto. Todos con las entradas de pago agotadas.