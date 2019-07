Povisa acusa a BNG y CIG de "tergiversar" y "manipular" un documento interno

En relación a las declaraciones del BNG, a través de su diputada en el parlamento gallego, Montse Prado, en las que alude a un supuesto recorte en la atención a los pacientes del Sergas, Povisa quiere denunciar la lamentable tergiversación y manipulación efectuada por este partido, en connivencia con el sindicato CIG, de un documento interno en el que, por el contrario, se establecen pautas para seguir mejorando la calidad de la atención en Povisa al eliminar pruebas y consultas que no aporten valor añadido desde el punto de vista médico, evitando así molestias y posibles perjuicios a los pacientes.

Las recomendaciones de Povisa, lejos del sesgo negativo que pretende la Sra. Prado, no hacen sino seguir las pautas de las principales sociedades científicas y médicas del mundo y del propio ministerio de Sanidad, que inició en 2013 su proyecto "Compromiso por la calidad de las Sociedades Científicas en España" con el objetivo de «disminuir la utilización de intervenciones sanitarias innecesarias, entendiendo por innecesarias aquellas que no han demostrado eficacia, tienen efectividad escasa o dudosa, no son coste-efectivas o no son prioritarias". Este proyecto, aunque liderado por el ministerio, se puso en marcha como respuesta a una petición de la Sociedad Española de Medicina Interna para acordar recomendaciones de "no hacer" basadas en la evidencia científica.

A las recomendaciones de "no hacer" se han sumado 12 sociedades científicas y 39 sociedades médicas. La propia Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria ha elaborado un documento de "no hacer" coordinado por un panel de veinte expertos para promover "el uso más eficaz de los recursos de atención a la salud en relación con la indicación de pruebas diagnósticas o tratamientos", y la Generalitat de Cataluña, a través de su Departamento de Salud, ha elaborado un documento titulado Essencial: añadiendo valor a la práctica clínica, cuyo objetivo es "identificar prácticas clínicas de poco valor y promover recomendaciones para evitar su realización". Y en los Estados Unidos, entre otros países del mundo, 60 sociedades científicas americanas han contribuido en la elaboración de más de 200 recomendaciones clínicas clave para ayudar a promover las mejores prácticas y evitar intervenciones médicas innecesarias y con potenciales riesgos.



Demagogia política



Este, y no otro, es el sentido de las recomendaciones efectuadas por la gerencia de Povisa a los jefes de servicio del hospital, en el contexto de una búsqueda constante de la excelencia asistencial que no en vano han hecho a Povisa merecedor de las acreditaciones de calidad más prestigiosas del mundo. Es por ello que resulta lamentable el ejercicio de tergiversación y de demagogia efectuado por la señora Prado, tratando de vincular esto con un desvío de recursos al área privada, y más grave si cabe porque la dirección de Povisa ha invitado en reiteradas ocasiones, sin éxito, a los máximos responsables del BNG a visitar el hospital y conocer de primera mano la gestión de un centro sanitario que, siendo privado, se precia de atender a 135.000 pacientes públicos de Vigo y su área metropolitana con los niveles de calidad más exigentes del mundo.