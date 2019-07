La 'familia' de taxistas con falda en Vigo ya es numerosa

Varios taxistas de Vigo han decidido enfrentarse al calor a la vez que a la normativa: no quieren llevar pantalones largos en la época de altas temperaturas, pero la ordenanza así lo obliga. ¿Qué han hecho? Han elegido la falda como parte de su equipación a modo reivindicativo.



Es el caso de cuatro conductores de la empresa Élite Taxis, una de las compañías que presta el servicio público en Vigo. Realizan así una clara demanda: "Que el Ayuntamiento autorice un tipo de pantalón corto específico para el verano", señala un responsable.



Esta medida no ha gustado a algunos miembros del sector. Un claro ejemplo es el caso de uno de los taxistas de Élite Taxis: otra empresa del sector, Cooperativa de Taxistas de Vigo, lo denunciaba por ir vestido con falda de color blanco al considerar que no es una vestimenta adecuada para desarrollar su trabajo y porque incumple el bando del Concello en el que se establecen las normas para prestar el servicio de taxi en la ciudad olívica.



Uno de los conductores de Élite Taxis, compañero del taxista denunciado -que prefirió mantenerse en el anonimato para evitar posibles represalias-, comentó a FARO que, desde que se aprobó la prohibición del uso de pantalones cortos o camisetas de manga corta en los taxis, los taxistas de Vigo han tomado "soluciones un tanto curiosas".





Esto es lo que dice la normativa municipal

En septiembre de 2018, el Concello de Vigopara modernizar el sector del taxi en Vigo y adelantarse a la posible llegada de las empresas a la ciudad olívica.Además de extender el pago con tarjeta a todos los taxis de Vigo, el bando indicaba las normas de vestuario que deben cumplir los conductores del servicio público:La medida no gustó a todo el sector. Élite Taxi Vigo, empresa para la que trabaja el taxista denunciado el pasado mes de mayo, presentó alegaciones para evitar que la ordenanza prohibiese el uso de pantalones cortos. El presidente de la entidad, Roberto Costas, defendió entonces que: "Hay compañeros que dicen que, como se elimine, llevarán faldas".