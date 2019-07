Núñez Feijóo: "La historia reciente de Vigo no se entiende sin Corina Porro"

Corina Porro ha tomado posesión esta mañana como delegada de la Xunta de Galicia en Vigo. El presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, presidió el acto celebrado esta mañana frente a la sede de la Xunta en Vigo. Feijóo no escatimó elogios hacia la exalcaldesa: "Es una incorporación estelar, llevándolo al mundo del deporte, es el fichaje con el que cualquier presidente de club sueña". Feijóo no se quedó ahí, y elogió el papel que la nueva delegada de la Xunta ha tenido históricamente en la ciudad olívica. "La historia reciente de Vigo no se entiende sin Corina Porro", apuntó.

En sus primeras palabras como la nueva representante del gobierno gallego en la ciudad, Corina Porro insistió una vez más en su voluntad de cooperación con todas las administraciones. "Buscaré consensos con Zona Franca, Diputación, Concello y Puerto. Que nadie trate de imponer una voz única del mismo color y convierta a aquellos que no concuerdan en disidentes. Es posible hacer las cosas de otro modo", defendió.

Diputación Permanente

El portavoz del PSdeG en el Parlamento de Galicia, Xoaquín Fernández Leiceaga, impulsará este lunes que los grupos de la oposición soliciten la convocatorio de la Diputación Permanente para que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, "dé cuenta" de la situación de la exalcaldesa de Vigo.

"A Corina Porro se le encarga reconstruir el partido (PP) en Vigo y a continuación se le pone en sus manos la delegación de la Xunta en esa ciudad, alimentando una confusión que nos parece peligrosa para la calidad democrática entre el plano político partidario y el institucional", ha criticado Leiceaga este domingo en declaraciones a los medios.

Para él, Feijóo "tiene que dar explicaciones", por lo que el PSdeG impulsará este lunes que se produzca la comparecencia del presidente gallego en la Diputación Permanente "para dar cuenta de los cambios en el organigrama y para explicar esta confusión interesada entre la política partidaria e institucional". "Creemos que no es lo mejor que le puede ocurrir a los ciudadanos", ha lamentado Leiceaga, ya que, a su juicio, "la Delegación de la Xunta tiene que servir para todos los vigueses y no puede ponerse al servicio del PP".

En este sentido, ha censurado la "respuesta de Feijóo tras haber perdido las dos elecciones de carácter nacional que se celebraron en Galicia (generales y europeas)", donde el PP "pasó a ser la segunda fuerza". "En vez de plantearse una reforma de Gobierno, impulsar nuevas líneas y acciones en materia de empleo o vivienda, la respuesta final se queda en cambiar internamente de posiciones a unos y otros e impulsar una confusión entre la política partidaria e institucional", ha insistido el portavoz socialista.



Vuelta de Corina Porro a Vigo

Preguntado sobre si la vuelta de Corina Porro a Vigo podría suponer competencia para el alcalde socialista, Abel Caballero, ha ironizado con que en las pasadas elecciones municipales Caballero "prácticamente eliminó la competencia (obteniendo 20 de los 27 concejales)" y ha subrayado que "el temor no es por el resultado electoral".

También ha criticado que Feijóo "haya esperado a que el Parlamento acabase su periodo ordinario de sesiones para anunciar estos cambios", pero ha subrayado que en el periodo extraordinario "existen instrumentos como la Diputación Permanente" que el PSdeG "va a movilizar para que se den las explicaciones oportunas".

Por ello, ha indicado que este lunes "hará un llamamiento" al resto de partidos de la oposición, por lo que ha esperado que "todos estén de acuerdo". Sobre si el secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, estaría en esa posible Diputación Permanente, ha indicado que "de momento" no forma parte de ella pero "seguramente daría tiempo" primero a crear dicho ente y luego a que formase parte. "Si se produjese un pleno extraordinario, sin duda estaría en él", ha sentenciado.