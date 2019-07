Heredeiros salda su deuda con Vigo

Heredeiros da Crus, ayer, en el escenario de Porta do Sol. // José Lores

Porta do Sol vivió ayer su segundo gran día de conciertos y, una vez más, la música gallega volvió a ser la absoluta protagonista. Heredeiros da Crus protagonizó uno de los momentos más esperados por los amantes del rock. La banda tenía previsto actuar en la ciudad olívica en carnaval, pero las condiciones meteorológicas obligaron a cancelar el concierto. Sabían que tenían una deuda que saldar con los vigueses y no fallaron. Lo dieron todo en el escenario durante dos horas y echaron mano de sus grandes éxitos para hacer las delicias de sus fieles, que abarrotaron el entorno de Porta do Sol para presenciar a una banda que ya es historia de la música gallega. Tocaron canciones de prácticamente todos sus discos.

El público, sin embargo, se quedó con las ganas de ver a Abel Caballero en el escenario cantando Hallelujah con Heredeiros. El grupo se lo propuso hace unos meses, cuando tenían previsto tocar en carnaval, y el alcalde había recogido el guante. Ayer, sin embargo, acabó echándose atrás. "El protagonista es Heredeiros y no me veo yo haciéndoles competencia. Yo estaré entre el público", afirmaba horas antes del inicio del concierto. Pero Caballero aseguró que espera poder cantar en un futuro con ellos y ya propuso alguno de los temas que podrían interpretar juntos, como Yesterday de The Beatles o Bohemian Rhapsody de Queen.

Pero la de Heredeiros da Crus no fue la única actuación que tuvo lugar ayer en el escenario de Porta do Sol. Tony Lomba & Elio dos Santos tiraron de su repertorio más conocido para hacer bailar al respetable. Ay Yoli Yoli, Hoy es un día especial o Insincero no faltaron entre las canciones más coreadas. Tampoco, obviamente, el tema dedicado a Abel Caballero, que fue uno de las más coreados por el público.

"Estamos encantados de tocar en Vigo. En una lista de viguistas, nosotros estaríamos los primeros, incluso por delante del alcalde", bromeaba Tony Lomba antes de subirse al escenario.

Previamente, desde las 19.00 horas, Porta do Sol volvió a llenarse de música folk gallega de la mano de Froles Novas, Pandereteiras e Acordeóns Helios, Lembranzas Galegas y Asubío.

Los conciertos de Porta do Sol finalizan hoy con MITIC El Espectáculo, que arrancará a las 22.30 horas después una jornada de actuaciones de grupos tradicionales como Andarela, A Buxaina, Gaitas Atlántida, Corisco, Monteira, Queixumes, Arroases, Os Ventos de Comesaña y Traspés, además de una flashmob. Pero la música no se acaba ahí. La terraza del Auditorio Mar de Vigo acogerá esta noche a las 21.00 horas el concierto de Amparanoia. El lleno está asegurado porque ya se han retirado todas las invitaciones disponibles.