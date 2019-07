Sol y calor disparan la demanda de Cíes: todos los billetes agotados hasta el lunes

El sol y el calor disparan el interés por Cíes. Las altas temperaturas que se esperan para los próximos días, con máximas que podrían escalar hasta los 36º hoy, han animado a vecinos y turistas a desplazarse hasta las islas. La página web lanzada por la Xunta con el fin de tramitar las autorizaciones necesarias para visitar el archipiélago informaba ayer de que ya no quedan plazas disponibles para hoy, mañana y el domingo. Una situación similar se daba ya desde el martes, lo que significa que las Cíes han agotado su cupo máximo de visitantes diarios durante toda la semana.

Conseguir un hueco en el camping de las islas no resulta mucho más sencillo. Los responsables del recinto informaban ayer de que hoy se ocuparán el 80% de las plazas y que el sábado se alcanzará el 100%. En julio se dará una situación similar, con el 80% de las plazas agotadas durante las jornadas laborables mientras los viernes y sábados el porcentaje se eleva al 100%.

En la web del camping se señala también que ya no quedan plazas los días 13, 20, 25, 26 y 27 de julio para los visitantes que vayan con su propia tienda de campaña y entre el 11 y 26 para quienes deseen alquilar una en el propio camping. La falta de huecos se agrava incluso en agosto, cuando tan solo quedan disponibles tiendas en alquiler la última semana del mes.

No es el primer fin de semana en que Cíes cuelga el cartel de "no quedan plazas". A finales de junio el archipiélago atlántico ya vio cómo se agotaban el 90% de las 1.800 plazas diarias autorizadas. La elevada demanda de visitantes responde a varios factores. Uno de los principales es el eco cada vez mayor alcanzado por las islas en medios extranjeros - The Guardian, National Geographic o Telegraph, entre otros, han publicado artículos sobre la belleza de Cíes-. La campaña que promueve que las islas sean declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO también contribuye a su éxito. Otro factor es el recorte del cupo autorizado, que con la entrada en vigor del plan rector se redujo de 800 campistas diarios a 600, lo que ayuda a que las plazas se agoten antes.