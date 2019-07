El Seafest y el día grande de las fiestas de Coia animan la ciudad

Miles de personas aprovecharon la jornada sabatina para acercarse a la zona de As Avenidas a dar buena cuenta de los aclamados doce pinchos del Seafest. El paseo portuario se llenó no solo de paladares ávidos de probar el pescado "gourmet" que ofrece esta III edición del festival, sino también de familias con ganas de disfrutar de las muchas actividades propuestas por la organización para pequeños y mayores durante estos días. Talleres y bautismos de kayak y vela para los más jóvenes y conciertos, cerveza y vino para los más mayores. La jornada de disfrute estaba asegurada en la zona del Náutico. Pero para muchos la visita al Seafest no era más que el calentamiento para una noche que se extendería más allá de que las carrozas volvieran a convertirse encalabazas.

Vigo vive este fin de semana uno de sus puntos álgidos en cuanto a fiesta, música y diversión. Y es que ayer fue el día grande de las fiestas de Coia, con lanzamiento de fuegos artificiales incluido. Los balcones de los más privilegiados y el paseo de la avenida de Castelao estuvieron atestados de gente para poder disfrutar del espectáculo antes de bajar a las fiestas y divertirse con las atracciones y la música de turno.