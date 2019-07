El Sergas sustituye al gerente del área sanitaria para pacificar el conflicto de Atención Primaria

Llegó hace cuatro años con la ardua tarea de poner en marcha el Hospital Álvaro Cunqueiro y estuvo al frente del área sanitaria de Vigo en su período más convulso, con manifestaciones multitudinarias en la ciudad contra la saturación de la sanidad, especialmente en el ámbito de Atención Primaria. Ahora, el Sergas ha decidido sustituirlo en un claro gesto de apaciguar los ánimos de los profesionales de los centros de salud. Y es que el cese de Félix Rubial, el hasta ayer gerente del área sanitaria de Vigo, era una de las principales reclamaciones de los jefes de servicio que dimitieron. No le consideraban un interlocutor válido y solicitaban o bien su dimisión o bien que fuese el conselleiro, Jesús Vázquez Almuiña, el que diese el paso y lo reemplazase.

"La principal reivindicación de la huelga en Atención Primaria del mes pasado era el cese de Rubial, así que es una buena noticia para nosotros", reconocía ayer Luciano Garnelo, portavoz del colectivo de los jefes de centros de salud dimisionarios. La salida de Rubial, no obstante, no pone en absoluto fin al conflicto. "La problemática sigue ahí: la falta de médicos sustitutos, el poco tiempo que tenemos para atender a los pacientes...", recuerda Garnelo.

Pero Félix Rubial no se queda sin trabajo. El Sergas lo ha puesto al frente del área sanitaria de Ourense y, precisamente, el que hasta ayer fue gerente de la EOXI ourensana, Julio García Comesaña, toma las riendas de la sanidad viguesa. Un cambio de cromos en toda regla. Comesaña no es una cara nueva en la ciudad olívica, pues fue el segundo de abordo de Félix Rubial hasta hace poco más de un año, cuando lo destinaron para Ourense. Su nombramiento es tomado con prudencia por los profesionales sanitarios vigueses. "Lo conocemos, tiene un talante más cercano y más dialogante, pero lo que queremos ahora son soluciones", explica Luciano Garnelo. Precisamente, el exjefe del centro de salud de Pintor Colmeiro denuncia que, desde que él y sus compañeros presentaron de forma definitiva su dimisión en bloque, Félix Rubial no se puso en ningún momento en contacto con ellos.

Elisa Ausín, médico del Punto de Atención Continuada (PAC) de Vigo, también defiende que Julio Comesaña tiene "un talante más dialogante, tiene el beneficio de la duda". Sin embargo, desde el PAC vigués consideran que este movimiento es "un parche, un mero cambio de cromos". "La situación es casi peor que hace un año, cuando empezamos las movilizaciones", recuerda la doctora.

Este intercambio entre los gerentes de Vigo y Ourense responde, según el Sergas, a adaptar la dirección de las dos EOXIs a los objetivos de complementar la integración de la Atención Primaria y la Atención Hospitalaria. Pero más allá de eso, es obvio que se trata de un movimiento de la Xunta con un importante cariz político. La imagen de Félix Rubial estaba muy dañada tras el conflicto con los profesionales de los centros de salud y con las masivas masificaciones por la sanidad en Vigo. En el PP son conscientes de que la masiva pérdida de votos que han sufrido en la ciudad olívica tanto en las elecciones generales como especialmente en las municipales no solo se debe a Abel Caballero. La crisis en la sanidad pública es otro de los factores que explican esta pérdida de votos. Los vigueses se han puesto desde el primer momento del lado de los profesionales sanitarios que denunciaban la precariedad. Ahora, a falta de un año para las elecciones autonómicas, Alberto Núñez Feijóo es consciente que tiene que frenar esa sangría de votos si quiere que el PP continúe mandando en la comunidad autónoma gallega.

Sanidade define los cuatro años de Rubial al frente de la EOXI de Vigo como una "etapa exitosa en la que pilotó el proceso de reordenación asistencial más complejo que se ha acometido en España".

Por otra parte, los deberes que el Sergas le pone al nuevo gerente del área sanitaria de Vigo son liderar la recta final de la reforma integral del Hospital Meixoeiro, continuar con el proyecto de humanización en la atención en los centros sanitarios y priorizar la finalización de los nuevos centros de salud proyectados. Pero, sin duda, reducir la sobrecarga asistencial en los centros de salud será el principal reto al que tendrá que enfrentarse el nuevo responsable de la sanidad viguesa.

La incorporación de Julio García Comesaña como gerente de la EOXI de Vigo es inmediata. Ayer se despidió de sus compañeros en Ourense y se espera que el lunes se siente ya en su despacho en la ciudad olívica.

| En Marea y BNG critican la protección de la Xunta a Rubial. En Marea y BNG han coincidido en criticar la figura de Félix Rubial y la decisión del Sergas de intercambiar su cargo de gerente del área sanitaria de Vigo con su homólogo en la de Ourense. Luis Villares juzga este cambio como "una operación cosmética claramente decepcionante, que denota la cobardía política del presidente de la Xunta para proteger a Rubial por el caso de la hepatitis". Villares considera que Rubial tuvo que ser destituido "fulminantemente" tras las dimisiones de más de veinte jefes de servicio de Vigo. El BNG, por su parte, recuerda que "los problemas que provocan la nefasta" política sanitaria del PP "no se van a resolver" con este cambio en las gerencias, sino que se precisa un "cambio radical en la gestión".

| La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública ataca la gestión del ya exgerente. La Asociación Gallega para la Defensa de la Sanidad Pública criticó ayer duramente la gestión de Félix Rubial durante los cuatro años que estuvo al frente de la EOXI de Vigo. Lo acusa de colaborar en el desarrollo del modelo "público-privado" del Hospital Álvaro Cunqueiro y denuncia las "irregularidades, los problemas asistenciales y las barreras al acceso de la población a la Atención Hospitalaria" que generó este proceso. La plataforma asocia también los "recortes" de recursos y "limitaciones" en el acceso a pruebas diagnósticas y a interconsultas con la labor de Rubial al frente del área sanitaria de Vigo.