Los paladares se rinden al pescado "gourmet"

La tercera edición del Vigo Seafest reunió ayer en As Avenidas a miles de personas. Los más pequeños pudieron disfrutar de talleres con materiales reciclados o de los bautismos de kayak y vela. Al mismo tiempo, los cocineros ponían los fogones a toda mecha para deleitar el paladar de los visitantes que se acercaron a disfrutar de las 12 tapas y de la variedad de conciertos

Las exquisitas tapas de pescado del Vigo Seafest no pusieron fácil a los hermanos Torres, los gemelos cocineros famosos por sus apariciones en TVE, la decisión de conceder el primer y segundo premio entre los doce restaurantes que el jueves se presentaban al certamen que les consagraba como "La mejor tapa del Vigo Seafest 2019". Y los miles de asistentes que pasaron ayer dieron buena cuenta de la habilidad de los cocineros.

Los hermanos Torres realizaron en la inauguración tres tapas "inspiradas en la gastronomía gallega y catalana", y más de uno pensó que sería una apuesta segura para los paladares más selectos. Como el chef del restaurante El Temporal, que apenas cumple cuatro meses y medio abierto en Vigo y cuyo dueño es barcelonés de nacimiento. Aunque pensó lo mismo que "los Torres", su deliciosa coca de sofrito de tomate, cebolla, ajo y pasas con brandada de bacalao y patata gallega y tapenade de olivas negras y piquillo, aderezada con polvo de olivas y cebolla y crujiente corteza de lima, no llegó al primer premio. Un galardón que, no obstante, todo el staff considera que ya ha ganado. "Habernos dado a conocer y haber conseguido tal visibilidad gracias a la oportunidad de ARVI ya es un premio", aseguraba su responsable.

"Showrooms", la tendencia

Algo que parece haberse puesto de moda este año son los showrooms o los pequeños talleres de cocina. Si el primer día los asistentes al evento tuvieron el privilegio de ver la demostración de una tapa de autor de los propios cocineros Torres, el viernes no fueron uno sino dos los que tuvieron lugar en la carpa próxima al Escenario 1906. Por la mañana, José Cañas, de la Tapería Cernes, una de las competidoras, mostró cómo preparar un rollito de primavera de marrajo con verduritas pak choi, zanahoria y cebolla morada maridado todo ello en wok con cerveza. Por la tarde, le tocó el turno a la chef Alicia Agra del Restaurante Dalalata con su 'Langostino Roll', un brioche con tinta de sepia relleno de langostino macerado en curry rojo y leche de coco con cobertura de mango, cebolla y chilli deshidratado. La cocinera estuvo en este caso pendiente de que su demostración no estuviese "maridada" por la lluvia de las nubes que cubrían el puerto a esas horas de la tarde pero que pese a todo no auspiciaban lluvia.

Y si el ganador del certamen fue Couñago, "el chef más innovador y exótico" según su subalterno en el Malasangre con su "merluza convertida en sardiña ahumada" sobre una torrija y huevas de trucha, polvo de tomate y brotes, la subcampeona fue la chef del restaurante La Isla, una franquicia salida de Ons que innovó con un tataki de atún rojo sobre verduritas típicas de las islas y mango. La cocinera se mostró orgullosa de su logro y de la equidad en los fogones.