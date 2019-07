Bouzas reclama la reapertura del tramo del paseo marítimo vallado hace casi un año

Los vecinos de Bouzas se han cansado de no poder utilizar parte del maltrecho paseo marítimo de la villa marinera y de no poder acceder al arenal por las vallas con las que el Concello clausuró en agosto del año pasado 200 metros de la senda después de que una persona sufriera un accidente por su mal estado. Y ayer plasmaron su malestar colocando en las citadas verjas multitud de carteles hechos a mano en los que se quejan de que su reparación no haya avanzado y que continúe cortado. "Muchas administraciones; pocas soluciones"; "cerrado hasta próximas elecciones" o "los vecinos de Bouzas no aguantas más", son algunas de las quejas que se podían leer en las citadas pancartas.

Fue en agosto pasado cuando el Concello ordenó su cierre después de que una persona sufriera un accidente por el mal estado del mismo. En aquel momento se anunció que se realizaría un estudio estructural para repararlo, pero por el momento no ha habido avances.

El Concello logró además a principios de año que la Dirección General de Costas le cediera el paseo de madera de Bouzas y toda la franja marítima hasta Samil. Entonces, anunció que repararía toda la senda y que también la prolongaría hasta el mayor arenal vigués para que todo el litoral quedara conectado con un paseo peatonal. "No queremos amputarle partes a la ciudad; y esa es una de ellas. Pasará a estar regulado por el Ayuntamiento y vamos a rehacer el paseo marítimo que vuela por el mar de Bouzas", aseguró Caballero el pasado mes de enero.