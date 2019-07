"El barrio de Coia me traslada a mi infancia"

Las Fiestas de la Consolación del barrio de Coia arrancaron oficialmente tras el pregón a cargo de la actriz viguesa María Castro. La intérprete se mostraba emocionada y orgullosa de ser este año la pregonera de unos festejos tan arraigados en la ciudad. "Para mí siempre es un orgullo ensalzar la cultura gallega, su música, su gastronomía, sus gentes, su carácter y su temperamento. Yo siempre lo digo, antes que ser actriz, soy gallega. Y para mí, Vigo es un lugar especial, es en donde nací y me crié", afirma.

María Castro no es nueva en lo que se refiere a dar el pistoletazo de salida a unas fiestas en la ciudad como pregonera. En el verano del 2009, fue la encargada de dar el pregón durante las fiestas de la Semana Grande de Vigo. "Siempre cuando me invitan de algún lugar en Galicia, yo acepto encantada. No importa donde sea, aquí en mi ciudad, en Baiona donde paso largas temporadas, o en otra provincia gallega. Siento que cualquier motivo relacionado con Galicia me conecta, porque la llevo en la sangre", se sincera la actriz.

En buena parte de su intervención, ante miles de vecinos, María Castro recordó lo que significa el barrio vigués de Coia para ella. Parte de su familia, concretamente sus abuelos a los que estaba y está muy unida, vivían en esta parroquia y María compartió muchos momentos de su infancia y juventud con ellos. "Para mí no solo las fiestas de Coia tienen algo especial sino también su barrio. En la calle Coruña vivían mis abuelos y yo pasaba muchas tardes con ellos, paseando por las calles y los parques de Coia y empapándome de esas vivencias y esa sabiduría que sólo tienen los abuelos. El barrio de Coia me traslada a esos momentos y a mi infancia", confesaba ayer horas antes de protagonizar el pregón.

Pero no solo tiene palabras de afecto para la populosa parroquia viguesa, sino también para estas exitosas fiestas del verano. "Recuerdo con mucho cariño estas fiestas en Coia, sus grandes atracciones, sus fuegos artificiales y sus orquestas, con las que seguramente eché mis primeros bailes", comenta risueña.

Además de ser una enamorada de su tierra natal, María Castro también lo es de sus verbenas, unas celebraciones casi tan populares en Galicia como su marisco o su Apóstol. En estos últimos años, comenta que se divierte mucho más porque puede compartir estos momentos de fiesta con su hija, Maia, que ya ha cumplido los 3 años de edad. "Me encantan este tipo de fiestas y las disfruto muchísimo bailando con los espectáculos de las orquestas y más si es música tradicional, como una muiñeira, ahí sí que me arranco a bailar la primera. Ahora lo disfruto incluso más con mi hija, que le encanta la música, bailar y que ha sacado algo de mi vena artística".

Tras el pregón, la verbena se inició con las actuaciones de las orquestas Tango y Los Satélites hasta bien entrada la madrugada. Esta noche las encargadas de amenizar el barrio serán las orquestas Miramar y Galilea a partir de las 21.00 horas.