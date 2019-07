Guía completa de los conciertos de Castrelos: cartel, fechas y precios

Los conciertos de Castrelos comienzan hoy, 5 de julio, la venta de sus entradas, que costarán entre 5 euros y 10 euros, en total son 10 conciertos entre los días 17 de julio y 8 de agosto. Las entradas se venderán de forma escalonada según los días en que actúa cada artista, repasemos el cartel por cada uno de ellos y atento para que no te quedes sin la tuya.

Lauryn Hill

La primera en actuar será Lauryn Hill, el 17 de julio. Rapera estadounidense galardonada con ocho premios Grammy y excantante de la banda The Fugees, acude con su banda formada por 35 personas entre músicos y técnicos. Entradas a la venta para su concierto el 5 de julio.

Leiva, en la gira de su último disco

El día 19 de julio es el turno de Leiva, el excantante de Pereza actuará en el auditorio vigués en plena gira de su último disco. Lleva cuatro discos grabados en solitario y en anteriores actuaciones llenó el auditorio. El 8 de julio ya se podrán comprar las entradas para su concierto.

Tom Jones, el Tigre de Gales

Continuamos con Tom Jones, también conocido como el Tigre de Gales, que actúa el 23 de Julio. Con más de 100 millones de discos vendidos en todo el mundo y con una distinción entregada por parte de la reina Isabel II que lo nombró Caballero de la Corona Británica. A partir del 9 de julio las entradas estarán disponibles.



Fangoria

Fangoria no dejará indiferente a nadie el 24 de julio, con su nuevo disco Extrapolaciones y dos preguntas. El grupo liderado por Alaska y Nacho Canut mezclan música electrónica con otros géneros como el pop o el rock. Las entradas para este concierto saldrán a la venta el 10 de julio.



Rick Astley

El 26 de julio Rick Astley será el encargado de llenar el auditorio de Castrelos. Presentará su último trabajo "Beautiful Life" dónde todas las canciones fueron escritas por él, además de tocar todos los instrumentos. También tocará sus éxitos como "Never give you up" o "Hold me in your arms". El 11 de julio es la fecha donde saldrán sus entradas a la venta.

Roger Hodgson, ex componente de Supertramp

Roger Hodgson actuará el 29 de julio. Ex componente de la banda Supertramp actuará de nuevo en Vigo, solo dos años después de tocar en el Festival Illas Cíes que organizó el Concello en 2017. Vigo está en su lista de conciertos con motivo del 40º aniversario del álbum "Breakfast in America". Entradas a la venta para verle el 12 de julio.



Thirsty Seconds to Mars

La mítica banda de Jared Leto, Thirsty Seconds to Mars, llegará a Vigo para traernos su rock alternativo y que publicaron su quinto álbum "America" en el 2018. Además, cuentan con más de 11 millones de discos vendidos y discos de oro y plata en múltiples países. Las entradas saldrán a la venta el 15 de julio.



Vetusta Morla, Xoel López y Furious Monkey House, plato fuerte de los conciertos

El plato fuerte llega el 2 de agosto con Vetusta Morla, Xoel López y Furious Monkey House. Cerca de tres horas de música que empezaran con la actuación de la banda pontevedresa Furious Monkey House, seguidos de Xoel López y finalizando con Vetusta Morla, según la página web del ayuntamiento se prevé que las entradas se agoten en poco tiempo para esta jornada. Las entradas podrán obtenerse a partir del 16 de julio.



David Bisbal, cerrará los conciertos

Y para finalizar estos conciertos estará David Bisbal, que actuará el 8 de agosto. El ex concursante de Operación Triunfo ha sido constate en su carrera obteniendo numerosos éxitos. Con más de 6 millones de copias vendidas, 48 discos de platino y 80 galardones nacionales e internaciones entre los que destacan 2 premios Ondas y 3 Grammys latinos. Las entradas para su concierto serán las últimas en salir el 17 de julio.