La ciudad, entregada al SeaFest

Después de meses de incertidumbre ante la posibilidad de que el Vigo SeaFest no se celebrase por el deplorable estado del paseo de As Avenidas tras el accidente del año pasado en O Marisquiño, la confirmación de que el festival gastronómico volvería a celebrarse en la zona del Náutico fue acogida con entusiasmo por todos. Ayer, en su inauguración oficial, se notaba que había muchas ganas de que arrancase una cita que ya se ha convertido en un referente en la ciudad. Horas antes de que los hermanos Torres comenzasen su showcooking y de que se empezasen a servir las doce tapas de los restaurantes que participan este año en el SeaFest, centenares de personas paseaban por los jardines de Elduayen y disfrutaban del ambiente festivo.

Las tapas empezaron a salir de las cocinas a las 19.00 y, media hora más tarde, se conoció al ganador del concurso Fish and Beer, que premia el mejor plato y su maridaje. El alcalde, Abel Caballero, los hermanos Torres y Javier Touza, el presidente de ARVI, entregaron el cheque de mil euros a Javier Couñago, el cocinero del restaurante Mala Sangre, por su tapa Merluza pero naceu Sardiña. "Hemos puesto mucha pasión a la hora de preparar este plato. Llevamos quince años trabajando el pescado, y muchos pensaban que la merluza ya no podía reinventarse, pero hemos demostrado que sí", explicaba el cocinero vencedor del certamen.Nikko, La Isla, Cerne, La Tula, Gravina, 78 Gastrobar, Trepia, El Juliana, El Temporal, Dalalata y Terra ó Mar son los otros restaurantes que participan.

Doce tapas a un precio de cuatro euros a cada cual más creativa y todas con un protagonista claro: el pescado. La merluza, el bacalao, el langostino, el rape el gallo o el calamar, entre otros, salidos todos ellos del puerto olívico. El objetivo: fomentar el consumo de pescado, especialmente entre los más jóvenes.

Pese a que es todavía la tercera edición del Vigo SeaFest, el evento ya tiene sus fieles. Como Marta Viéitez, que repite por tercera vez. "No me lo podía perder. Acaba de empezar y aquí estoy. El concepto es genial y no es habitual encontrarse con un festival de este tipo, donde el pescado sea el absoluto protagonista. Es importante que la gente vea que aquí en Vigo tenemos el mejor pescado del mundo", explicaba.

A todos los restaurantes que ofrecen platos marinos se unen también puestos con todo tipo de bebidas (vino, cerveza vermú, combinados...), dulces e incluso alguno de empanadillas. El mercadillo de ropa relacionada con el mar y otros enseres también es otra de las grandes atracciones. El VigoSeaFest, que finaliza el domingo, también ofrece talleres, exposiciones, actividades deportivas, catas, showrooms y también conciertos.