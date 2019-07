La playa de Bouzas amanece cubierta por un manto rosado

Amanecía Bouzas con un manto rosado en la orilla de su pequeña cala. Una sustancia desconocida en un mar de algas que despertó desde primera hora el estupor de vecinos y bañistas.

Tras varias llamadas a biólogos y autoridades -Xunta y Concello de Vigo-, el enigma sigue a esta hora sin resolverse. El protocolo interno de emergencias no saltó, explican desde la Consellería de Medio Ambiente, que asegura no tener constancia de ninguna incidencia; tampoco, el 112. Los especialistas consultados no han podido determinar a simple vista el origen del fenómeno que, con un tanto de imaginación, pudiera llevar a rebautizar la playa de O Adro como la 'cala rossa' de Vigo.