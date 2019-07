Cuatro médicos del PAC atenderán por las tardes las urgencias de 25 pediatras de los centros de salud

El Sergas informó recientemente que la atención pediátrica en los centros de salud en horario de mañana que se derive a los turnos de tarde, en forma de urgencias, serán atendidas por el Punto de Atención Continuada (PAC) de Vigo. El motivo, una vez más, es la falta de pediatras que sufre el área sanitaria viguesa, especialmente en verano, cuando muchos se van de vacaciones y el Sergas no encuentra sustitutos. Ante esto, ha decidido que esas urgencias sean asumidas por los médicos de los PAC, que trabajan en turnos de cuatro personas. Por tanto, estos cuatro facultativos tendrán que atender las urgencias que generan cada tarde los cupos de unos 25 pediatras. Una circunstancia que, según los trabajadores del PAC vigués, puede afectar a la calidad asistencial.

Es necesario señalar además que ninguno de los doctoresdel servicio de urgencias del antiguo Hospital Xeral son pediatras. No obstante, como médicos de familia están completamente capacitados para atender niños Pero según profesionales contactados por FARO, puede haber familias a las que no le entusiasme que sus hijos no sean atendidos por un pediatra.

En la resolución que ordena esta medida, el gerente del área sanitaria de Vigo, Félix Rubial, justificaba que las asistencias del PAC de Vigo rondan los treinta pacientes por cada guardia de 17 horas. "Lo que no cuenta nuestra gerencia es que treinta pacientes por profesional es precisamente el ratio óptimo que se contempla en la última propuesta de mejora del Sergas de las condiciones de trabajo de los profesionales de los PACs como propuesta para solucionar el conflicto de huelga indefinida en el que a día de hoy permanecemos todavía inmersos tras siete meses, y que ya fue ratificada como apropiada en pactos anteriores", explica Elisa Ausín, médico del PAC de Vigo.

Los trabajadores también denuncian que la gerencia olvida que los Puntos de Atención Continuada que soportan una mayor presión son los que realmente necesitan una intervención para mejorar su situación "en vez de igualarnos a todos en la precariedad".

El personal del PAC de Vigo también recuerda que la presión asistencial fuera del centro es elevada, al tener que atender también urgencias en los domicilios.

"Queremos dejar en evidencia la pretensión de esta EOXI de justificar una vez más su deficiente gestión de años con la coletilla habitual de que no hay médicos para contratar. En vez de atacar la raíz del problema estamos comprobando que la tendencia es hacia la improvisación, evitando buscar soluciones adecuadas a largo plazo y sobrecargando los pocos servicios que todavía funcionan sin colapso diario", claman los trabajadores.

La derivación de la asistencia pediátrica urgente de la población de Vigo durante las tardes al PAC, consideran, podría tener como consecuencia a corto y medio plazo la merma en la calidad a todos los niveles de la asistencia. Y es que el PAC de Vigo suele funcionar con normalidad, pero el personal considera que se podría saturar con medidas como la que acaba de implantar el Sergas.

Los centros de salud en los que se derivarán los pacientes pediátricos urgentes del turno de tarde al PAC son el de Lavadores, La Doblada, Calle Cuba, Coia, San Paio de Navia, Pintor Colmeiro, Nicolás Peña, López Mora, Casco Vello, Rosalía de Castro y Teis.