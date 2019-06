El Puerto demanda al Concello por el mantenimiento de As Avenidas

Tras haberse cumplido el mes de plazo dado por la Autoridad Portuaria al Concello para que repare As Avenidas bajo la advertencia de recurrir a la vía judicial si no lo hace, el presidente Enrique López Veiga comunicó esta mañana que ya se ha interpuesto dicha demanda contra el Gobierno local por el mantenimiento del paseo. Esta ordenación viene recogida en el convenio firmado ya hace casi tres décadas "Abrir Vigo al Mar", un acuerdo a tres bandas entre Puerto, Concello y Zona Franca, sin embargo el mismo podría tener los meses contados. Veiga indicó también que en caso de no reformular este acuerdo ante de octubre será liquidado. Mismo futuro ocurriría con el paseo de Bouzas, ambos de propiedad portuaria.

"El convenio no nos compensa, nos es oneroso. Hemos tenido que pagar ya más de 7 millones a Zona Franca en concepto de canon y casi nos salía más barato asumir el mantenimiento", explicó López Veiga, quien indicó que ya se han convocado "reuniones técnicas" para poner en marcha esta nueva negociación. "Yo prefiero llegar a un acuerdo, y no soy pesimista sobre ello, pero si no llegamos a un acuerdo se liquidarán ambos convenios", zanjó el presidente de la Autoridad Portuaria.

Esta advertencia ya había sido pronunciada anteriormente por Veiga, a lo que su sumó el Concello arengando la misma disposición al Puerto: el pasado día 11 le dio un mes al Puerto para reparar As Avenidas o daría por "resuelto" el convenio, si bien se mostró "abierto" a actualizar "Abrir Vigo al Mar".