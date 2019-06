¿Carril bici o nuevo aparcamiento en Venezuela?

Se diseñó como un carril bici, se utiliza como aparcamiento de coches y, a partir del próximo lunes, ni una cosa, ni la otra. Se trata del tramo reservado para la nueva senda ciclista de Vigo en la calle Venezuela, entre Gran Vía y Vázquez Varela. Aunque sobre el asfalto quedó reservado el espacio para las bicicletas –todavía no se pintó el carril bici– los conductores no han tardado ni un segundo en utilizar todo este margen como estacionamiento. Todos los días está plagado de coches (en la foto).

Según ha podido saber este periódico, a partir del lunes el estacionamiento quedará prohibido, pero no para habilitar el carril bici, sino para aumentar la capacidad de este vial, que se convertirá en una de las principales vías de escape para los vehículos que desciendan por Gran Vía.

Este periódico intentó, sin respuesta por parte del Concello, saber si estas obras retrasarán la ejecución del carril bici en este tramo. En Pizarro y Travesía de Vigo, otras de las calles por las que discurrirá, tampoco se está obrando y solo se instalaron los nuevos semáforos de bicicletas.