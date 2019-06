"El mayor evento de pescado de Europa"

Doce tapas a un precio de cuatro euros a cada cual más creativa y todas con un protagonista claro: el pescado. La merluza, el bacalao, el langostino, el rape el gallo o el calamar, entre otros, salidos todos ellos del puerto olívico, serán los ejes centrales de la cocina de autor que doce restaurantes (diez de Vigo, uno de Redondela y otro de Portugal) desplegarán en el paseo de As Avenidas gracias al Vigo SeaFest, el festival de productos del mar. Tal y como lo definió ayer la presidenta de la Diputación, Carmela Silva, se trata del "evento gastronómico en torno al pescado más importante de Europa".

Esta definición del SeaFest llegó ayer en la presentación del concurso de tapas, a la que asistieron un gran número de autoridades y donde se pudo degustar los doce platos. Todos los asistentes coincidieron en cuál es el objetivo principal de esta cita gastronómica, que arranca el próximo jueves y que durará cuatro días: fomentar la ingesta de pescado en la sociedad.

"Queremos reavivar el consumo de estas preciadas proteínas marinas, especialmente entre los niños y los jóvenes", explicaba el presidente de la Cooperativa de Armadores de Pesca del Puerto de Vigo (ARVI), Javier Touza, el organizador del evento. El VigoSeafest hay que enmarcarlo en la conferencia internacional que ARVI organiza sobre el futuro de la pesca. El colectivo está tan convencido de los beneficios del pescado que plantea en la citada conferencia que se impulse una asignatura sobre educación nutritiva en los centros escolares.

En el acto también participaron otras autoridades como el presidente del Puerto, Enrique López Veiga, el delegado de Zona Franca, David Regades, o el director ejecutivo de la Agencia Europea de Control de la Pesca, Pascal Savouret. Tampoco faltó el alcalde de Vigo, Abel Caballero, que volvió a animarse con el inglés, y que aseguró que es tan asiduo a este festival que la gente casi lo confunde con la organización. "Ya casi me piden folletos", bromeó el regidor. Caballero incidió en que "en el mar queremos pescados y no plásticos". Precisamente otro de los objetivos del SeaFest es alertar sobre la necesidad de cuidar el medio ambiente con prácticas sostenibles.

Los doce restaurantes que participan en esta edición del Vigo Sea son Mala Sangre, Nikko, La Isla, Cerne, La Tula, Gravina, 78 Gastrobar, Trepia, El Juliana, El Temporal, Dalalata y Terra ó Mar. Serán por tanto seis puestos menos en comparación con el año pasado. El motivo no es otro que la reducción considerable de metros disponibles a causa del paseo de madera caído, que seguirá vallado durante el festival y que estará cubierto con una lona para no ofrecer la deplorable imagen actual.

Conciertos y otras actividades

Por otro lado, el SeaFest también ofrecerá talleres, exposiciones, actividades deportivas, catas, showrooms y también conciertos. Los conciertos, precisamente, estarán a cargo de bandas como The Secret Investments, Le Suite Band, Antonio Lizana, The Swinging Flamingos, La Comisaría, Clarence Bekker Band, Aurora The Betrayers o Black Estereo, entre muchos otros.

Los embajadores del festival serán los hermanos cocineros más televisivos de España, los Torres, que protagonizarán la primera jornada del evento.