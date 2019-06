Impulsan una recogida de firmas para que grupos locales toquen en Castrelos

Con el cartel de los conciertos de Castrelos cerrado con el anuncio de que Furious Monkey House y Xoel López acompañarán a Vetusta Morla, Basilio Aragón Losada reparó en que ninguna banda local pisará este año el escenario más icónico de la ciudad. Por ello, este domingo, en representación de los colectivos Vigo Rock Crew y Raposos Crew, lanzó en la plataforma Change.org una petición para que el Concello contrate a artistas de la nutrida escena musical viguesa.

"Creemos que las bandas locales de la ciudad tienen suficiente calidad como para actuar de teloneros en los conciertos de verano de Castrelos, creemos que el Concello debe apoyar más la escena musical local", reza el escueto texto, que a las 20:00 horas de este martes llevaba 450 firmas de apoyo.

Que los grupos de aquí abran para los artistas principales en los conciertos de Castrelos es una reclamación bastante frecuente entre los músicos de la ciudad, y algo que ya se hizo en ediciones pasadas del Vigo en Festas.

Basilio Aragón está promocionando la petición en su página de Facebook, en la que incluso incluyó el texto de un amigo con una sugerencia completa de bandas de Vigo que podrían tocar antes que las estrellas. Propone, por ejemplo, que The Soul Jacket toque con Tom Jones y Stoned at Pompeii lo haga con Thirty Seconds to Mars. Seguro que muchos tendrían su propia lista.