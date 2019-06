Así son las vacaciones de verano soñadas de Abel Caballero con su mujer

Llega el verano y con él, el común de los mortales tiene ya la vista puesta en las tan ansiadas vacaciones. Sin embargo, el alcalde de Vigo se resiste al descanso estival. Abel Caballero no suele tener vacaciones, e incluso presume de no necesitarla, pese a lo maratoniano de sus jornadas, que se prolongan desde primera hora de la mañana hasta bien entrada la tarde, como pudo comprobar FARO en el día que pasó al pie del cañón con el regidor.

Con todo, Caballero sí que tiene en su mente cual es el viaje ideal para hacer con su mujer, Cristina, por la que no duda en mostrar su admiración (aquí te mostramos el test rápido en el que el alcalde más votado de España descubre algunos de sus aspectos más íntimos y curiosos)

"Cambridge". Ese es el lugar al que le gustaría viajar a Caballero cuando coja "3 o 4 días libres". El alcalde explicaba en Televigo como algunos vecinos le piden que se tome unas vacaciones para "aguantar" los 4 años de legislatura que tiene por delante. "Yo me dosifico bien, si viese que estoy cansado pararía unos días, no hay problema por parar", explica Caballero. Pero esto no quita que sepa a donde le gustaría viajar con su esposa, Cristina. "En Cambridge fuimos muy felices, fue nuestra casa, allí vivimos tres años y me gustaría recordar aquellos tiempos", concluía.