Una canción de fuego y ¿agua?

Una noche cargada de superstición, magia, fraternización; una noche que bien pudo inspirar el título de la afamada obra de George R.R. Martin Canción de hielo y fuego -volumen que recoge las historias de Juego de Tronos- y que, echando la vista al cielo, puede traer más agua que otra cosa. Aunque la música y las hogueras están preparadas a falta de pocos días para San Juan, la lluvia puede colarse en la celebración y echar por tierra el trabajo de todo un año. Este fin de semana, concretamente el domingo, Vigo dará la bienvenida al verano en una concurrida noche de San Juan en la que arderán varias decenas de grandes fogatas.

Aunque todavía no está cerrado el número de peticiones para la colocación de hogueras, esta iluminación irradiará en casi todas las parroquias de la ciudad. Repiten las más populares como la del Casco Vello que se celebra con una gran verbena y actuaciones en la plaza de O Berbés, la de Bouzas o la también muy conocida organizada por la asociación A Nosa Terra de Alcabre en el Torreiro de la Iglesia Vieja. Actualmente son 25 las solicitudes planteadas al Concello: Asociación Os Ventos (Comesaña), A. F. San Sebastián de Coruxo, CCV Valladares, Entidad Menor de Bembrive, Asociación Amigos do Seixo, SCD Atlántida (Matamá), ACD San Xurxo, As da Industria, AVCD Val do Fragoso, AVCD Cabral, AAVV de Bouzas, UVCD Candeán, AA VV Teis, AVV As Fontes, AVC Casco Vello, AV Verbena do Carregal, Os Liñares, AA VV San Mamed, CRC Coruxo, María del Crmen Cores Carneiro, Real Aeroclub, Club de Campo, Concepción López Carballo y Matilde Garrido Oya .

Los bomberos se encargarán de supervisar cada una de las zonas y comprobar las hogueras. Una de las más espectaculares tiene lugar en la medianoche del domingo en O Berbés, organizada por la asociación vecinal del Casco Vello. "Es la tradición más antigua que tenemos en el barrio, más de 100 años incluso, y no hay ocasión en la que no se junten entre 2.500 y 3.000 personas. Hay una hoguera principal y varias pequeñas a su alrededor para que la gente pueda ir saltándolas", reconoce el portavoz, Fiz Axeitos, quien desgrana que el fuego compartirá protagonismo con otras actividades como el espectáculo de animación de la Compañía Barafunda, un taller de danzas del mundo, la popular salida del Akelarre así como un puesto con las tradicionales hierbas rituales.

A pocos kilómetros, la Asociación Vecinal de Teis convertirá al rock en su leimotiv en esta nueva edición de las fiestas de San Juan. "Llevamos tres años con la hoguera y la comunión vecinal es fantástica. Estamos eso sí pendientes del tiempo, porque llevamos mucho trabajado e igual queda todo ahí pero aún es pronto para previsiones, lo mejor es esperar al sábado", reconocía Anxo Iglesias.

El tiempo también tiene en vilo al presidente de la Asociación de Vecinos de Bouzas, José Manuel Vidal, quien garantiza que pase lo que pase "tiraremos para adelante" con la hoguera. "Ya tenemos pedidos los terrenos al Puerto y todo preparado para el fuego, si llueve, que llueva", bromeaba Vidal.

Siguiendo el litoral, desde la Asociación de Vecinos Novo Vigo, esperan ansiosos poder dar el pistoletazo de salida por octavo año consecutivo a una de sus fiestas más aplaudidas. "Vemos que año tras año tiene mayor seguimiento porque pueden venir familias enteras, y más como cuadra este año a domingo, porque en viernes o sábado muchos aprovechaban para irse de fin de semana, pero para dentro de unos días esperamos a más de 1.000 personas", apuntaba Ana Martínez.

Quienes por falta de tiempo no podrán repetir experiencia son los socios de la Asociación de Comerciantes do Xeral. "Es una de las tradiciones más familiares y de verdad que nos da una pena terrible no poder volver a hacer hoguera ni fiesta, porque nos reuníamos muchísimos vecinos, era una cita especial pero la falta de tiempo fue clave", lamentaba Rosa Vello, su presidenta.

Recorriendo el largo de Gran Vía hasta Plaza América, aparece la Asociación Val do Fragoso, quien comienza sus actividades a las 20.00 horas para encender sus hogueras. En la explanada frente al Toys 'R Us, la asociación As da Industria inician los festejos el sábado al igual que la Comisión de fiestas San Xoan Bautista de Freixo y Beade.