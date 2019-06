Caballero: "Tocan cuatro años extraordinarios en los que Vigo seguirá más rápido que nunca"

Abel Caballero se revalida al frente de Praza do Rei. Y con una mayoría "absolutísima" de 20 concejales, como él mismo destacó ayer tras prometer el cargo de alcalde. Vigo dispone ya de la Corporación municipal que decidirá su futuro hasta 2023, un órgano con una presencia aplastante de ediles socialistas, que ocupan tres cuartas partes de la cámara. Durante el acto de investidura, Caballero garantizó una legislatura en la que la ciudad pisará el acelerador. "Vigo habló alto y claro. Tocan cuatro años extraordinarios", asegura.

La aplastante victoria cosechada el 26-M por Abel Caballero al obtener casi el 67% de los votos dejó ayer su primera gran estampa: una presencia aplastante de los socialistas en el pleno durante el que se constituyó la corporación municipal, con 20 de los 27 concejales electos bajo la insignia del puño y la rosa. Durante su discurso como candidato a alcalde por el PSdeG, Caballero reivindicó ese respaldo masivo. Desde la mesa de edad, que presidió al ser el mayor de los ediles de la Cámara, y arropado por su amplio despliegue de concejales, el socialista recalcó que los vigueses "hablaron alto y claro" en las urnas. Un apoyo contundente que -incidió Caballero- avala la "gran transformación" impulsada por los sucesivos gobiernos que preside desde hace 12 años, primero en coalición con el BNG, luego en minoría y desde 2015 con una mayoría absoluta que durante los próximos cuatro años se verá reforzada hasta extremos históricos.

"Cuando llegamos en 2007 Vigo era una ciudad descuidada, triste, gris, y puede que pesimista. En estos 12 años, todos juntos le dimos un gran cambio y la transformamos en una ciudad de luz, llena de color, amable, con visión de futuro, optimista y con inmenso orgullo de ser lo que somos, orgullo de ser de Vigo. Somos un modelo de ciudad seguido en toda España", incidió el primer edil tras ser investido regidor con el respaldo de los 20 votos socialistas. Los cuatro del PP apoyaron a su candidato, José Alfonso Marnotes -nuevo portavoz popular en el Concello-; y Marea y BNG hicieron lo propio con los suyos, Rubén Pérez y el nacionalista Xabier Pérez Igrexas, respectivamente.

Caballero quiso dejar claro también que la vitoria del 26-M está por encima de las siglas. "No es el triunfo de una formación política, ni de una lista electoral, ni siquiera el del cabeza de lista, no, es el triunfo de toda la ciudad que decidió durante 12 años lo que quería hacer, y lo hicimos juntos", recalcó Caballero recurriendo a una palabra -"juntos"- de la que tiró una y otra vez a lo largo de su intervención.

Con ese respaldo contundente a sus espaldas, el alcalde avanzó una legislatura durante la que Vigo pisará el acelerador. "Tocan cuatro años nuevos, cuatro años extraordinarios para esta ciudad y toca continuar más rápido que nunca". A modo de ejemplo, detalló que, "solo en este momento, están en marcha más humanizaciones que en toda la democracia en Vigo, obras por valor de 64 millones".

En ese proceso, Caballero agradeció el respaldo de las instituciones "aliadas". "Con la Diputación al lado de Vigo en apoyo permanente, con Zona Franca centrada en Vigo y el apoyo del actual Gobierno de España, el avance será inmenso. Vigo será imparable, como nunca sucedió en la ciudad", reivindicó el primer edil electo. En el polo opuesto situó a los "falsos profetas enviados de otras latitudes". "Seguirán diciéndonos que es mejor obedecer y pagar, pagar los altos cánones del agua de nuestra presa de Eiras, los buses urbanos para todos o no recibir inversiones. Seguirán vaticinándonos todos los males si no somos obedientes y con mensajes falsos de espurios conceptos de país, de privilegios de otras ciudades que vienen de atrás", previno.

Aunque sin citarla directamente, Caballero se refirió a la candidata popular al 26-M, Elena Muñoz, que ayer no asistió al pleno de constitución. "Algunos que hace pocas semanas decían que Vigo iba mal hoy ya no están aquí. Y los nuevos dicen otras cosas que dentro de poco también cambiarán", avanzó Caballero antes de deslizar una crítica velada al PP por la sucesión de renuncias que ha experimentado en las últimas semanas: "Hicieron una lista electoral que cambiaron; no eran listas de verdad".

A quién sí citó de forma explícita fue al Gobierno autonómico. Al hacer balance de lo ocurrido en la ciudad desde que en 2007 el PSdeG tomó las riendas de Praza do Rei, Caballero lamentó la actuación de San Caetano. "En 12 años desde la Xunta se nos intentó estrangular, y a veces con la cooperación del PP en España", criticó. En concreto, citó el "ataque" a la caja de ahorros de Vigo, los intentos por "cerrar" Peinador, la "paralización" del AVE, la nueva autovía con Porriño, el Área Metropolitana o la construcción de un hospital privado. "Obligan a pagar por usar la presa de Eiras, quieren llevar el campo del Celta a Mos y el suelo industrial; intentan bloquear el proyecto Cíes Patrimonio de la Humanidad", enumeró Caballero, que citó además los 2,5 millones dedicados por San Caetano al festival de música "O Son do Camiño", en Compostela, mientras a Vigo se destinan "cero euros".

"Pero esta ciudad ahora sabe muy bien de su fuerza, de su importancia, de su orgullo. Sabe que quiere liderar tantos y tantos proyectos de Galicia y de España", abundó el primer edil socialista: "Porque en ese espacio, en Galicia y España, queremos destacar. Somos un modelo, un ejemplo de actuación de política municipal en todos lados. Nosotros, la ciudad, sabemos que juntos somos más fuertes, imbatibles. No nos van a engañar más. Seguiremos juntos con este gran proyecto porque esta política de cercanía y modernidad, la nueva ciudad, es cuestión de todos".

Además de resaltar cómo ha crecido el apoyo al PSdeG en las urnas desde 2007, Caballero hizo balance también de las principales actuaciones desarrolladas en los últimos años por su equipo en ámbitos como la cultura, política social, deporte, urbanismo, infraestructuras, medio ambiente, economía o comercio. Una atención especial dedicó a las arcas de la administración municipal. "La herencia que recibimos fue muy mala, con 66 millones de deuda y una administración lenta; hoy se transformaron en las finanzas más saneadas de España", incidió. Tras prometer el cargo, garantizó también que demandará los "grandes retos": el AVE directo a Madrid, Vialia, garantizar el abastecimiento de agua, la nueva autovía a Porriño con un tramo soterrado, la reforma de Avenida de Madrid y la Biblioteca del Estado. "Todos los asumimos y conseguiremos", comprometió Caballero, que avanzó también la búsqueda de "consenso social, vecinal". Como aval, recordó la sede de la UNED, el Vigo Vertical o el parking público del Cunqueiro, donde avanzó que se construirá un segundo recinto.