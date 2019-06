Un viaje de ocho horas a Vigo para cumplir un sueño futbolero

Algo más de 700 kilómetros, siete horas de viaje, una furgoneta y un coche separan el pueblo de Alhama, en Zaragoza, de Vigo. Pero la ilusión puede con todo. Dos directivos y dos jugadores del equipo de esta localidad, la UD Alhama, que milita en la segunda regional del fútbol aragonés, han llegado ya a la ciudad para recoger las 130 butacas que el club celeste les ha prometido a raíz de una petición por redes sociales y que, tras varios trámites -previo paso por el Concello-, se hizo realidad.



Tal ha sido el agradecimiento de este modesto conjunto que su camiseta de la próxima temporada, la de su cincuenta aniversario, llevará marcado a fuego la palabra "Afouteza", símbolo de la lucha celta contemporánea. Y, para más inri, caprichos del destino, la presentarán hoy en tierras olívicas, dentro de Balaídos, el mismo día, sin haberlo calculado, que el Celta desenfundará su casaca alternativa. "Hemos visto que además, por coincidencia, se presenta la segunda camiseta del Celta", cuenta a FARO su presidente, Javier Arcos.



Aparte de los prolegómenos, confiesa que les "gustaría hacerse una foto con la equipación nueva, ya que nadie del pueblo ha visto aún como va a ser" y quedaría mejor que nunca "enseñarla con un fondo bonito". Un ejemplar único que le regalarán al celtismo.





Ya estamos en Vigo tras 7h y media de viaje. ¡Cogiendo fuerzas para esta tarde! pic.twitter.com/6aoPwpFP9N — UDAlhama (@UDAlhama) June 14, 2019

Nuestro jugador @jcmagarola con la afición celeste en Calamocha pic.twitter.com/leJNlSrq0I — UDAlhama (@UDAlhama) June 1, 2019

Pero Arcos no ha venido solo en el coche.jugadores del conjunto zaragozano: Juan Carlos y Santiago Rodríguez. Junto a ellos, ha viajado una furgoneta donde se colocarán los deseados asientos que terminarán en la grada de Río, pero no en la de la cuna del celtismo, sino en la rebautizada bancada del Vivero, el fortín particular del Alhama. Una vez aquí, los recibirá el vicepresidente de la entidad de Príncipe, Pedro Posada.La relación de este humilde equipo con el Celta no se ha forjado únicamente gracias al amable regalo del material, sino también por los citados "Rodríguez", cuyo padre es de Vigo:y estuvieron con los padres de los niños", desvela el presidente., sino que les espera por delante un fin de semana con sabor gallego: "Tenemos ganas de probar el marisco y las playas, que son muy bonitas", continúa el mandatario. Además,en un intercambio de bufandas en el bar La cabaña.Para cerrar una historia perfecta, en Galicia les espera un alhameño que se vino hace unos años y que les hará de guía en su aterrizaje.Como colofón, Javier, Alejandro, Juan Carlos y Santiago mantienen en pie la propuesta iniciada en Twitter de invitar al club gallego a prepararse de cara al curso que viene en el municipio del medio Aragón: "Hay dos balnearios de agua termal, uno tiene el lago más grande de Europa de agua natural, además el campo de fútbol está entre los dos balnearios...y en agosto nuestro pueblo no es igual que en otros sitios en los que hace mucho calor", concluyen, felices, los nuevos "hermanos" del celtismo.