Ara Malikian se lesiona en el hombro y cancela su concierto de Vigo

Ara Malikian cancela su concierto en Vigo . El violista libanés sufrió el pasado domingo una caída bajando por la escalera de un avión en Costa Rica que le ha obligado a pasar por el quirófano y a fijar su regreso a los escenarios para dentro de dos meses. "Cuando parece que lo tocas con los dedos, bajas por una escalera del avión, llueve y te lesionas una hombro, no un pie o una rodilla o la nariz, no, el hombro", ha revelado este martes Malikian en sus redes sociales. El artista tenía previsto actuar en la ciudad olívica el próximo 3 de agosto a las 23.00 horas.

Hace un mes, Malikian fue incluido en el abanico de músicos y grupos que acudirán a Vigo para tocar en los conciertos de Castrelos, en el que iba sería su único concierto en Galicia a lo largo del verano. El violinista ha explicado que vivió "uno de los momentos más difíciles" de su carrera el pasado domingo en el teatro Melico Salazar de Puerto Rico, cuando tuvo que explicr al público lo sucedido con su percance. "Me resbalé en la escalerilla y me caí y me hice daño en el hombro", ha explicado, "hemos ido al hospital enseguida y después de varias placas y ultrasonidos me aconsejaron no actuar".

También en las redes sociales, el artista ha aprovechado para ver el vaso medio lleno ante su lesión y ha reclamado a sus fans consejos para hacer su recuperación más llevadera. "¿Me recomendáis alguna serie?, ¿dónde se ven?, ¿qué hay que hacer? ¡en dos meses os vuelvo a ver a todos!, ¡os prometo que volveré con todas mis ganas!".

Según ese plazo, Malikian tendrían que cancelar todos sus conciertos al menos hasta su actuación prevista para el día 14 en Mallorca, por lo que el concierto de Vigo queda anulado.