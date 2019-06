La jueza no considera al Ayuntamiento parte procesal del colapso del muelle, de momento

La magistrada del Juzgado de Instrucción 3 de Vigo, Marisol López, que investiga las causas del colapso del muelle de As Avenidas durante la clausura del festival de O Marisquiño, ha rechazado por el momento el personamiento en la causa solicitado por Allianz, la aseguradora del consistorio, al estimar que no ha lugar dado que el Concello de Vigo, en este momento procesal, no es parte en el procedimiento.

La magistrada también acordó aplazar a septiembre la declaración prevista para mañana de los peritos judiciales que iban a defender ante las partes que el muelle se desplomó por deterioro. La decisión se adopta por cuestiones de agenda y el nuevo señalamiento se ha fijado para el próximo 11 de septiembre.

En la causa están personados hasta ahora la Autoridad Portuaria de Vigo, el anterior director de O Marisquiño que figura como investigado, la Plataforma de Afectados y algunos de los heridos. También han solicitado personarse el Sergas y el PP. En el caso del Servicio Galego de Saúde pretende reclamar el importe d las facturas de la atención sanitaria de las 400 víctimas.

En la vista prevista con los peritos judiciales han sido convocadas todas las partes personadas en esta investigación judicial para que sus abogados formulen las preguntas que estimen necesarias a los dos expertos nombrados por el juzgado, Xosé Ramón Novoa y Javier de la Puente. Este último concluyó en su informe que todo el muelle entablonado de As Avenidas carece de las "mínimas garantías de seguridad" y el colapso de la estructura durante el concierto de O Marisquiño el pasado agosto no se debió al peso de los cientos de asistentes, sino al deterioro del hormigón por el contacto con el medio marino y la falta de mantenimiento casi desde su construcción.

En su comparecencia, esgrimirá más pormenorizadamente la metodología y práctica que le llevó a configurar dichas conclusiones. Así, precisó también el experto que el grado de corrosión de los paneles después de años de abandono era "extremadamente grave" y que lejos de perjudicar, el convenio "Abrir Vigo al Mar" contribuyó a minorar la "sobrecarga" de un muelle antes destinado al paso y aparcamiento de vehículos.

El aplazamiento de la vista facilitará que se aporte también el tercer informe técnico, en este caso de parte, el contratado por la Autoridad Portuaria. Con la cautela y discreción que ha mantenido desde el inicio del proceso, desde Praza da. El contenido de este informe, del que la Autoridad Portuaria conoce un avance, podría remitirse al Juzgado de Instrucción en los próximos días.