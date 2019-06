El Concello lanza la encuesta sobre prohibir el tabaco en las playas y en Balaidos

Los vigueses ya pueden votar en la página web del Concello si quieren que se prohíba fumar en las playas de la ciudad y en el estadio de Balaídos. "Es solo para conocer la opinión de la gente", aseguró Abel Caballero, que apuntó que los resultados no son vinculantes.

No obstante, el alcalde señaló que la playa de Samil sería una de las principales candidatas a ser declarada libre de humos, al ser un arenal urbano y muy concurrido. Se instalarán puntos para fumadores con ceniceros en diversas zonas del paseo. La prohibición no llegaría en teoría para este verano, pues habría que redactar una ordenanza y "no nos daría tiempo".

Si finalmente se adopta la medida, Vigo se incorporaría a una larga lista que inauguró Baiona en 2012 y a la que desde entonces se han sumado más de 80 arenales de la comunidad gallega, muchos de ellos en las Rías Baixas. Sanxenxo ha prohibido fumar en sus diez arenales y en el entorno más próximo a la urbe viguesa tampoco se puede fumar en Arealonga (Redondela) y As Canas (Nigrán).