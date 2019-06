El Concello da un mes al Puerto para reparar As Avenidas o dará por "resuelto" el convenio

Peatones transitando por el paseo de As Avenidas, visiblemente deteriorado. // Ricardo Grobas

Peatones transitando por el paseo de As Avenidas, visiblemente deteriorado. // Ricardo Grobas

Sin haberse cumplido aún el mes de plazo dado por la Autoridad Portuaria al Concello para que repare As Avenidas bajo la advertencia de recurrir a la vía judicial si no lo hace, el gobierno local ha respondido en términos similares. Ahora, da un mes de plazo para que sea el Puerto el que ejecute las obras y amenaza con revocar el convenio Abrir Vigo al Mar en el caso de que no se cumplan sus demandas.

Sobre la mesa, el convenio Abrir Vigo al Mar aprobado en 1992 y con un plazo de vigencia de 50 años -hasta 2042- del que ambas instituciones hacen lecturas diferentes y tan sólo coinciden en que se ha quedado obsoleto y que precisa una actualización o, en su caso, ser liquidado.

Esta última es la opción por la que aboga la Autoridad Portuaria, consciente de la complejidad de los términos en los que debe resolverse el problema. Su presidente, Enrique López Veiga, remarca como ya hizo hace tres semanas que "el convenio no es bueno, sobre todo para la Autoridad Portuaria que pone el terreno, paga y aún por encima también tiene que mantenerlo, según el Concello". En todo caso, insiste en que la administración que dirige no ha cambiado de postura y que está estudiando las opciones. López Veiga, que no quiso confirmar si ya hay contactos entre ambas instituciones, pide "seriedad y rigor jurídico" para abordar este asunto y tratar de llegar cuanto antes a una solución.

El gobierno local, mientras tanto, prefiere la vía de actualizar el Abrir Vigo al Mar y adaptarlo según las prescripciones de la ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Aunque en el expediente al que pudo acceder FARO amenaza expresamente con "resolver el convenio" si la Autoridad Portuaria incumple su requerimiento de reparar As Avenidas, fuentes municipales subrayan que simplemente se trata de una "postura técnica" y que el objetivo prioritario del gobierno local es actualizar el convenio, no romperlo.

Para rechazar los requerimientos del Puerto y exigir a su vez que sea éste el que acometa el mantenimiento, el Concello se apoya en un informe técnico elaborado por el ingeniero municipal de Caminos, Canales y Puertos que tan solo admite la competencia municipal sobre las obras de mantenimiento y conservación de la Praza da Estrela, "pendientes de ejecutar".

Al respecto, alega que la responsabilidad del Concello de Vigo en As Avenidas se limita al mantenimiento por su deterioro por el uso peatonal pero que si los desperfectos se producen por defectos de diseño o de ejecución o debido al uso del entarimado en condiciones distintas a las previstas "como el empleo para tráficos rodados, por ejemplo", todas las reparaciones "quedan fuera de las obligaciones municipales". El informe refrenda la tesis municipal de que es el tráfico rodado y, a mayores, el de mercancías portuarias el que provoca la rotura del pavimento al someterlo a cargas para las que no está diseñado.

Por ello, el pasado 30 de mayo, el gobierno local acordó en junta rechazar las reclamaciones para que ejecute las obras dirigidos por la Autoridad Portuaria de Vigo y le reclama por el contrario que "en el plazo de un mes proceda a realizar las obras cuya ejecución indebidamente reclama".

En concreto, exige la reparación de un paseo que se encuentra en "mal estado en su conjunto como consecuencia de un deficiente mantenimiento", aseguró el Puerto en sus dos escritos remitidos al Concello, el 2 y el 8 de mayo. En éstos, advierte que las deficiencias se extienden también a la zona del paseo pilotado no colapsada y hace referencia al informe de la Abogacía del Estado de Pontevedra al exigir de la Administración local "el mantenimiento integral de la zona abarcada por el convenio Abrir Vigo al Mar sin restricción alguna" y, añade, para que quede "en un estado adecuado para su uso".

En la actualidad, todo el paseo de madera del muelle permanece vallado por motivos de seguridad tras desplomarse una parte el agosto pasado durante la celebración de O Marisquiño y otra parte el pasado mes de mayo.