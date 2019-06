Decenas de viajeros de Peinador aparcan en Ifevi cada día para ahorrarse hasta 12,5 euros

Aparcar el coche de forma gratuita en cualquier aeropuerto es una misión prácticamente imposible. En Peinador, sin embargo, sí era factible hasta esta semana. Y, además, frente a las puertas de la terminal. Decenas de conductores lo hacían a diario. Unos de forma regular y otros, irregular. Pero todos sin multas y sin pagar ni un solo euro. Pero para poner orden en este vial de acceso -periódicamente colapsado- Aena decidió habilitar el recién inaugurado parking exprés. En él se puede dejar el coche 15 minutos de forma gratuita para dejar y recoger viajeros, pero luego el precio se dispara hasta los 2,6 euros por 30 minutos o casi 7, por una hora. Con esta medida se ha acabado la posibilidad de aparcar más de un cuarto de hora de forma gratuita. Eso sí, por mucho menos dinero se puede estacionar en el parking general.

Pero esta circunstancia no preocupa a decenas de viajeros, trabajadores del aeropuerto e incluso tripulaciones de algunos vuelos. A solo 300 metros y en menos de 5 minutos caminando hay varios parkings gratuitos: los del Ifevi. Uno de ellos, el pegado al inicio de la pasarela peatonal, "repleto" todos los días, según reconoce el gerente del recinto ferial, Arsenio Prieto. "Y con el nuevo parking de pago de Peinador irá a más", vaticina.

La apertura en 2016 de la pasarela peatonal de 281 metros que conecta el primer parking del Ifevi (con capacidad para casi 100 vehículos) y Peinador contribuyó a facilitar el acceso entre ambos recintos para los cientos de personas que participan cada año en grandes eventos como Conxemar, Navalia o el Salón del Automóvil, entre otros, y que llegan y salen de Vigo a través de Peinador. Pero además, y de forma indirecta, permitió que los usuarios de la terminal olívica ganaran un aparcamiento libre.

Aunque el Ministerio de Fomento llegó a contemplar el cierre de la pasarela los días que no se celebraran ferias en Ifevi, finalmente se optó por mantenerla abierta de forma ininterrumpida. Una medida que, según pudo saber este periódico, no fue del agrado de todos. Particularmente de la concesionaria del parking del aeropuerto, que ganó un competidor contra el que no puede competir en precio. Un día completo en el estacionamiento oficial cuesta 12,5 euros (10 si se reserva por internet). En Ifevi no cuesta nada.

Aena aplicó multitud de descuentos en sus tarifas de parking llegando incluso a situarlo como uno de los aparcamientos oficiales más económicos de España, como desveló un informe de la plataforma multiservicio ElParking. Sin embargo, la demanda en el estacionamiento del Ifevi, lejos de disminuir, va en aumento. "Hasta ahora solo utilizaban el aparcamiento más próximo a la pasarela, con capacidad para unos 80 vehículos, pero en las últimas semanas han comenzado a utilizar también los de dentro al estar repleto el primero. Y, con el nuevo parking de pago de Peinador, seguro que cada vez vendrán más", vaticina el gerente de Ifevi.

Prieto confiesa que más del 80% de los vehículos que aparcan cada día en las instalaciones de Ifevi son de personas que acuden al aeropuerto, la mayoría viajeros. "Hay coches que quedan aquí tres, cinco y hasta 15 días", asegura.

Carta libre

El gerente de Ifevi confiesa que este uso masivo de los estacionamientos del recinto ferial por parte de los viajeros no supone ningún problema. Y, por ello, no contempla tomar ninguna medida al respecto. "Seguirán abiertos como hasta ahora", afirma. Eso sí, cuando se celebren eventos en Cotogrande, y particularmente grandes ferias, los responsables de Ifevi sí tienen que prohibir el aparcamiento. Para ello, y con hasta 15 días de antelación, colocan avisos informativos para advertir a los conductores que no pueden dejar allí sus automóviles.

Cuando hay grandes ferias es Ifevi el que se beneficia del enorme parking del aeropuerto (en torno a 2.500 plazas) ya que, a través de un convenio, ofrece a los participantes en las ferias una tarifa de aparcamiento de 8 euros al día.