El Concello proyecta un parque con ascensor entre Travesía y Aragón con una inversión de 5 millones

Los vecinos de las calles Aragón, Extremadura y Travesía de Vigo ganarán un nuevo espacio verde. Como parte de la oleada de reformas de parques urbanos, el Concello proyecta una mejora integral de Finca Matías, un amplia área situada en el entorno del barrio de O Toxal, cerca del colegio San Fermín. Hace algo menos de un año los vecinos de la zona alertaban del abandono de la finca e incluso recogieron firmas para reclamar al Ayuntamiento que la arreglase. Entonces se quejaban de la falta de limpieza y el abandono de la superficie ajardinada. El espacio también padece problemas de inseguridad. Los planes del Concello pasan por atajar todas esas carencias de raíz con una reforma integral de la parcela que contempla -entre otras actuaciones- una reforma del parque, la mejora de sus accesos y la construcción de un ascensor urbano con pasarelas. Aunque de momento el Gobierno municipal tan solo maneja un anteproyecto, el presupuesto con el que trabaja ronda los cinco millones de euros.

La reforma no solo cambiará el aspecto de la finca. En su anteproyecto el Concello plantea una mejora considerable de la comunicación del parque que tiene como "plato estrella" la instalación de un nuevo elevador con tres paradas: una situada en la parte baja del recinto; otra en el punto medio de la finca, que conectará con los juegos y las viviendas del entorno; y la última, que asciende hasta la cota más alta del parque y comunica con el área infantil. A través de una pasarela se accederá también al espacio deportivo. Para salvar el desnivel entre la entrada desde Travesía de Vigo y el punto más elevado del parque el Ayuntamiento estudia construir una rampa en forma de zigzag de varios tramos que -matizan los técnicos de Praza do Rei- cumplirá la normativa vigente en materia de accesibilidad y no superará el 10% de pendiente.

El proyecto se fija como objetivo mejorar la comunicación y la accesibilidad entre Travesía de Vigo, de Travesía de Extremadura y la calle Aragón. La vía principal de acceso será Rosario Hernández Diéguez, donde el Concello estudia pintar un mural relacionado con la temática del parque. El paso con vehículos solo estará permitido para residentes y servicios de emergencias. Desde Aragón se avanzará por Rúa do Toxal, donde se habilitarán zonas de aparcamiento de uso único para vecinos. Las restricciones se aplicarán también en el tercer punto de entrada: Travesía de Extremadura. Entre la zona de deporte y el macroparque infantil, el Concello plantea también ensanchar la calzada con un camino de adoquines peatonal que facilitará el paso a una plaza amplia. Tanto desde Travesía de Vigo, como de Extremadura y Aragón se priorizará en especial a los peatones.

Para todas las edades

Al igual que otros recintos ya construidos o que tiene proyectados el Concello, la reformada Finca Matías estará diseñada para todas las edades. Los más pequeños disfrutarán de un macroparque con tres niveles que estarán conectados entre sí mediante redes, toboganes y una tirolina y tendrá capacidad para entre 300 y 500 niños. En el centro se alzará una gran estructura con forma de árbol. La oferta de juegos se completará con camas elásticas, torres en forma de cabaña, un rocódromo de más de 13 metros de longitud y hasta tres de alto, toboganes y balancines. El espacio dispondrá también de una zona deportiva múltiple dotada de pumptrack, pista de fútbol, circuito de Crossfit y calistenia, gradas y un ámbito biosaludable dotado con mesas de ajedrez y bancos. El Concello quiere cuidar la estética del recinto. De hecho el parque infantil tendrá como motivo el campo.