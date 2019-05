Sol y Cíes, una combinación perfecta: la isla agota las plazas para el domingo

Sol, calor y Cíes, combinación ganadora. Las buenas temperaturas y el tirón cada vez mayor de Cíes han animado a cientos de personas a desplazarse al archipiélago atlántico para disfrutar del fin de semana. El domingo las islas colgarán el cartel de "completo" y hoy y mañana estarán muy por encima de la mitad de su capacidad. En la web de reservas oficial habilitada por la Xunta, solo quedaban 762 plazas disponibles para hoy y otras 689 para mañana. El Plan Rector de Usos y Gestión de las Illas Atlánticas, aprobado a finales de 2018, fija en Cíes un cupo diario de 1.800 personas para las visitas diarias, a las que se suman un máximo de 400 plazas para grupos y 600 para campistas.

Con el paso de los años las Cíes han ido convirtiéndose en uno de los principales reclamos turísticos de Galicia. El impacto que han alcanzado en medios internacionales, como The Guardian, y la campaña para que la UNESCO las declare Patrimonio de la Humanidad han contribuido a que se las conozca dentro y fuera de España. En los barcos que parten del embarcadero de As Avenidas rumbo a las islas no es extraño encontrarse con visitantes de otros puntos de España y de turistas llegados de países extranjeros.

El tirón cada vez mayor de Cíes es de hecho una de las claves que explican los buenos resultados logrados por los hoteles de Vigo en los últimos años, cuando los alojamientos de la ciudad han alcanzado datos históricos de pernoctaciones y afluencia de viajeros.